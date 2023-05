Mutter- und Vatertagsausflug der Gschwandtner Pensionisten

Sport­li­che Pen­sio­nis­ten und die Sie­ger sind…!

Fit­ness, Gesund­heit, Gesel­lig­keit und Unter­hal­tung wird bei den Pen­sio­nis­tin­nen und Pen­sio­nis­ten des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt groß geschrie­ben. So gibt es fast das gan­ze Jahr über Asphalt­schie­ßen, Wan­dern, Tisch­ke­geln und Rad­fah­ren. Ein­mal jähr­lich wer­den dann in den Dis­zi­pli­nen Asphalt­schie­ßen und Tisch­ke­geln die Bes­ten der Bes­ten ermit­telt. So auch am 11.4.2023 in der Uni­on Stock­hal­le Gschwandt. Am Mitt­woch 10.5.2023 war dann die lang­ersehn­te SIE­GER­EH­RUNG im Gast­haus “Franzl im Holz“ bei Franz und Barbara.

Der Vor­sit­zen­de des PV Gschwandt Kurt Viert­bau­er konn­te 28 Sport­ler herz­lich begrü­ßen und gab dann das Wort gleich an Alfred Gey­er­ho­fer wei­ter, der seit 11 Jah­ren die Stock­sport­ler mit allen Auf­ga­ben betreut und orga­ni­siert. Der bedank­te sich vor­weg bei den Spon­so­ren Gast­haus Franzl im Holz und Gast­haus Hain Sil­ber­fuchs am Flach­berg und beim Chef der Stock­hüt­te Franz „NUS­SI“ Nuss­bau­mer für die Prei­se bei der Sie­ger­eh­rung. Die Meis­ter­schaft bei den Stock­schüt­zen besteht aus Plattlschie­ßen, Ziel­schie­ßen und Kegeln. Bei den Damen sieg­te über­le­gen Trau­di Leit­ner mit 195 Punk­te, gefolgt von Hei­di Gey­er­ho­fer mit 183 Punk­te und Inge Spiess­ber­ger mit 142 Punk­te. Bei den Her­ren sieg­te das 5. mal in Fol­ge Franz Hue­mer mit 201 Punk­te, gefolgt von Karl Blecha mit 189 Punk­te und Karl Spitz­bart mit 180 Punkte.

Dann war die Dizi­plin Tisch­ke­geln an der Rei­he. Hier lei­tet Ger­ti Aschau­er mit ihren Hel­fe­rin­nen die Geschi­cke. Und auch da sieg­te bei den Damen Trau­di Leit­ner mit 2170 Kegel, knapp dahin­ter Inge Spiess­ber­ger mit 2164 Kegel und Resi Höl­ler mit 2138 Kegeln. Bei den Her­ren beleg­te Alt­meis­ter Alo­is Habl mit 2235 Kegel Platz eins, gefolgt von Kurt Viert­bau­er mit 2212 Kegel und Ger­hard Hampl mit 2210 Kegel. Also aufs Jahr gese­hen eine knap­pe Sache.

Alle Sie­ge­rin­nen und Sie­ger erhiel­ten schö­ne Prei­se von Alfred Gey­er­ho­fer, Ger­ti Aschau­er und Vor­sit­zen­den Kurt Viert­bau­er über­reicht und als Abschluss ging es dann noch zum Foto­shoo­ting in den Gast­gar­ten vom Franzl im Holz. Natür­lich gab es auch eine ent­spre­chen­de Sie­ges­fei­er, bei der auf die Gewin­ner kräf­tig ange­sto­ßen wur­de und auch eine schmack­haf­te Jau­se nicht feh­len durfte.

Bericht und Bil­der Peter Som­mer Fotopress