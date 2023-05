Notarzthubschrauber erneut im Einsatz

Die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers stand am Sonn­tag im Alm­tal gleich bei zwei Unfäl­len im Einsatz.

Ein 71-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den war am 7. Mai 2023 vom Hoch­salm Rich­tung Wind­hag­ko­gel unter­wegs. Auf einer See­hö­he von etwa 1.100 Metern stürz­te er meh­re­re Meter ab und ver­letz­te sich dabei unbe­stimm­ten Gra­des. Er alar­mier­te selbst sei­ne Frau, die­se ver­stän­dig­te die Berg­ret­tung. Der Ver­un­fall­te wur­de anschlie­ßend mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Kli­ni­kum Kirch­dorf gebracht.

Ein 47-jäh­ri­ger Schi­tou­ren­ge­her aus dem Bezirk Kirch­dorf nahm am 7. Mai 2023 am Schermberg­lauf teil. Nach der Ver­an­stal­tung fuhr er mit sei­nen Tou­ren­ski zur Wel­ser Hüt­te ab. Auf einer See­hö­he von etwa 2.000 Metern stürz­te er und ver­letz­te sich dabei unbe­stimm­ten Gra­des. Er war zwar noch in der Lage zur Hüt­te abzu­rut­schen, von dort wur­de er aber mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen, , berich­tet die Polizei.