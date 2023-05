ÖGUT-Umweltpreis für Partizipation geht erneut an die Stadt Gmunden

Die Öster­rei­chi­sche Gesell­schaft für Umwelt und Tech­nik (ÖGUT) hat die Stadt Gmun­den neu­er­lich als natio­na­les Vor­bild in Sachen basis­de­mo­kra­ti­scher Teil­ha­be aus­ge­zeich­net — mit dem ÖGUT-Umwelt­preis 2022 für Par­ti­zi­pa­ti­on. Für Preis, der in meh­re­ren Kate­go­rien ver­ge­ben wur­de, hat­te es 140 Ein­rei­chun­gen gegeben.

Gmun­den hat­te den auf­wän­di­gen Pro­zess ein­ge­reicht, mit dem die Kli­ma­stra­te­gie Gmun­den 2030 mit vie­len Bür­ge­rIn­nen erar­bei­tet wor­den war. Auf der ÖGUT-Web­site (Link unten) ist nach­zu­le­sen, was die ÖGUT-Jury am meis­ten beein­druck­te: Gmun­den hat­te auf eine Pro­test­be­we­gung von unten (bot­tom up), die Fri­days For Future-Kli­ma­st­reiks, nicht mit einem Abwehr­re­flex reagiert, son­dern die Kri­ti­ke­rIn­nen ein­ge­la­den und eingebunden.

Und dann hat­te die Stadt mit ihrem im Jahr 2017 mit dem glei­chen ÖGUT-Umwelt­preis aus­ge­zeich­ne­ten Modell Bür­ge­rIn­nen­be­tei­li­gung — top down — in allen erdenk­li­chen Facet­ten ange­wandt und durch­ge­spielt: Work­shops, Kli­ma­rat, World Café, Abfra­gen von Ener­gie­spar- und Kli­ma-Ideen, Instal­lie­ren einer Kli­ma­Ko­or­di­na­to­rin im Stadt­amt, Klimakommunikationsplan,…

Für Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf ist stän­di­ge, pro­fes­sio­nel­le Par­ti­zi­pa­ti­on ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil moder­ner Stadt­po­li­tik. Pla­ne­rin und trei­ben­de Kraft in die­sem preis­ge­krön­ten Pro­zess war und ist die Gmund­ner Vize­bür­ger­meis­te­rin und Res­sort­che­fin für Kli­ma­schutz und Bür­ge­rIn­nen­be­tei­li­gung DI Dr.in Ulri­ke Feicht­in­ger. Die Freu­de der Bei­den über den Preis ist natür­lich riesengroß: