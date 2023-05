Oldtimer- und US-Car Treffen zu Pfingsten in Altmünster

Am 28.5.2023 fin­det das legen­dä­re Old­ti­mer- und US Car Tref­fen zu Pfings­ten statt. Das Gelän­de rund um das Schloss Eben­zwei­er wird wie­der zum Mek­ka der Old­ti­mer und US-Car Fans.

Ab 10 Uhr tref­fen die Old­ti­mer ein und füh­ren Ihre „Schät­ze“ vor; nach den Vor­bei­fahr­ten besteht die Mög­lich­keit die Fahr­zeu­ge zu besich­ti­gen und mit den Fah­rern etwai­ge Fach­ge­sprä­che zu führen.

Neben die­sem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm, wird auch für das leib­li­che Wohl in Form von einer Viel­zahl an Geträn­ken und def­ti­ges in Form von Brat­würstl, Bos­na und Pom­mes bes­tens gesorgt. Für den Nach­tisch steht Kaf­fee und Kuchen bereit. Um das gas­tro­no­mi­sche Ange­bot zu erwei­tern, wird heu­er ein Food Truck mit gewal­tig guten Bur­ger dabei sein!

Die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Alt­müns­ter, freu­en sich auf Ihren zahl­rei­chen Besuch und hof­fen, dass es der Wet­ter­gott, so wie im Jahr 2022, gut mit den Besu­chern meint.

Bericht und Fotos: FF Altmünster