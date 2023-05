Frei­tag in den Mit­tags­stun­den wur­den die Gmund­ner Berg­ret­ter, bereits zum wie­der­hol­ten Mal im heu­ri­gen Jahr, zu einem Para­glei­ter­ab­sturz auf den Grün­berg alarmiert.

Der Gleit­schirm­pi­lot gewann beim Start­vor­gang nicht genug an Höhe und ver­fing sich am Ende der Start­wie­se in einer Fich­te. “Wir konn­ten den Pilo­ten unver­letzt vom Baum absei­len und somit ret­ten. Der Schirm wur­de im Anschluss auch noch gebor­gen. Der Ein­satz nahm etwa 1,5 Stun­den in Anspruch”, so die Bergrettung.

Quel­le: BRD Gmunden