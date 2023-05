Polizisten wurden zu Ersthelfern

Poli­zei­be­am­ten wur­den am Mitt­woch zu Erst­hel­fern, nach­dem ein vor ihnen fah­ren­des Fahr­zeug von der Stra­ße abkam.

Eine 73-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 02. Mai 2023 auf der B145 Salz­kam­mer­gut Stra­ße von Traun­kir­chen Rich­tung Alt­müns­ter. In der Ort­schaft Nach­dem­see kam sie kurz vor 13:00 Uhr aus unbe­kann­ter Ursa­che auf den lin­ken Fahr­strei­fen, fuhr dar­auf­hin in den Stra­ßen­gra­ben und tou­chier­te den Rand­stein eines Brückengeländers.

Poli­zei­strei­fe fuhr zufäl­lig dahinter

Zufäl­lig hin­ter ihr fah­ren­de Poli­zis­ten führ­ten die Erst­ver­sor­gung durch und alar­mier­ten die Ein­satz­kräf­te. Die 73-Jäh­ri­ge wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.