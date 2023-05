Preisverleihung Almtaler Umweltpreis für Unternehmen

Am Mitt­woch, 17. Mai 2023 fand im Saal der Lan­des­mu­sik­schu­le Scharn­stein die Preis­ver­lei­hung des Alm­ta­ler Umwelt­prei­ses für Unter­neh­men statt. Die­ser Preis wur­de von der JW Alm­tal, WKO Gmun­den und dem LEA­DER-Pro­jekt „Scharn­stein spart Müll“ initi­iert. Zahl­rei­che Unter­neh­men aus den Gemein­den Scharn­stein, St. Kon­rad und Grün­au reich­ten ihre Pro­jek­te in den 4 Kate­go­rien ein: Ein­per­so­nen­un­ter­neh­men, Unter­neh­men 1–20 Mit­ar­bei­te­rIn­nen, Unter­neh­men über 20 Mit­ar­bei­te­rIn­nen und Son­der­ka­te­go­rie „Lehr­lin­ge“.

Mit Span­nung erwar­te­te das zahl­reich erschie­ne­ne Publi­kum die Preis­ver­lei­hung. Prä­miert wur­den die Plät­ze 1–3 in jeder Kate­go­rie. Die Gewin­ner erhiel­ten als Preis ein Medi­en­pa­ket in Form eines pro­fes­sio­nel­len Unter­neh­mens­por­träts bei Sal­ziTV und die prä­mier­ten Lehr­lin­ge beka­men Fes­ti­val­päs­se für „Rock im Dorf“. Abge­run­det wur­de die Preis­ver­lei­hung von den Sci­ence Bus­ters Mar­tin Pun­ti­gam und Dr. Flo­ri­an Frei­stet­ter mit tol­lem Auf­tritt und span­nen­den Expe­ri­men­ten. Im Anschluss gab es eine musi­ka­li­sche Umrah­mung der Band N.O.A. Das Team der Bäcke­rei Bruck­müh­le sowie Danie­la und Han­nes Lich­ten­wag­ner (Wein vom Win­zer) sorg­ten für das leib­li­che Wohl.

„Es ist wirk­lich beein­dru­ckend, was die Alm­ta­ler Unter­neh­men in den Umwelt­schutz inves­tie­ren. Der Alm­ta­ler Umwelt­preis holt die­se Unter­neh­men vor den Vor­hang und zeich­net die Pro­jek­te und Bemü­hun­gen aus!“, betont Mar­tin Ettin­ger (Obmann WKO Gmunden).

Kate­go­rie EPU

Platz: Fin­wool & Fini­wi­nis Lisa Hartleitner-Hoffmann

Lisa Hart­leit­ner-Hoff­mann pro­du­ziert und ver­treibt seit 2021 Stoff­win­deln aus bio­zer­ti­fi­zier­ten Stof­fen. Genäht wer­den die Win­deln aus­schließ­lich in Öster­reich. Pro genutz­tem Stoff­win­delset wird ca. 1 Ton­ne Müll gespart, so die Gewinnerin.

Platz: Treib­gut Rad­werk­statt – Domi­nik Man­dl e.U. Platz: BRAUCH­BAR Recy­cling- und Second­hand­shop Maria The­re­sia Bammer

Kate­go­rie Unter­neh­men 1–20 MitarbeiterInnen

Platz: Zen­tro GmbH

Zen­tro GmbH ent­wi­ckelt seit 2021 in einem ener­gie­aut­ar­ken Umfeld (Was­ser­kraft- und Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge, Wär­me­pum­pe, e‑Fuhrpark) die Soft­ware­lö­sung Zen­tro Go. Damit wer­den die Pro­duk­ti­ons- und Mon­ta­ge­be­trie­be bei der papier­lo­sen Abwick­lung von Auf­trä­gen unter­stützt. Das Aus­dru­cken von Lauf­zet­teln, Stück­lis­ten und Plä­nen ent­fällt – somit wird viel Papier gespart und unnö­ti­ge Wege verringert.

Platz: Wild­flo­rie OG Platz: Tan­te Regi­na OG

Kate­go­rie Unter­neh­men über 20 MitarbeiterInnen

Platz: Mayr – Schul­mö­bel Gesell­schaft m.b.H.

Mayr Schul­mö­bel – ein „Kli­ma­bünd­nis-Betrieb“ — hat unter dem Titel „Mayr goes green“ ein gan­zes Bün­del an beein­dru­cken­den Umwelt­schutz­maß­nah­men vorgelegt.

Die bereits umge­setz­ten Maß­nah­men rei­chen von tech­ni­schen Ein­spar­maß­nah­men bei der Pul­ver­rück­ge­win­nung, Was­ser­auf­be­rei­tungs­an­la­gen zum Was­ser­spa­ren, Wär­me­rück­ge­win­nungs­an­la­gen, über eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge, die jetzt schon ein Drit­tel des Bedarfs deckt und aktu­ell noch erwei­tert wird. Dazu kom­men orga­ni­sier­te Fahr­ge­mein­schaf­ten unter den Mit­ar­bei­te­rIn­nen, Dämm­maß­nah­men in allen Berei­chen, LED Beleuch­tun­gen etc. Es gibt kaum einen Unter­neh­mens­be­reich, der nicht auf Umwelt­ver­träg­lich­keit, Ener­gie­spa­ren etc. aus­ge­lo­tet wur­de. Zudem lie­fert Mayr Schul­mö­bel sei­ne Möbel kom­plett ohne Ein­weg-Ver­pa­ckungs­ma­te­ri­al, es wer­den aus­schließ­lich alte Decken, Matrat­zen etc. zum Schutz der Möbel verwendet.

Platz: Auto­haus Alm­tal Gun­den­dor­fer GmbH Platz: Witt­mann Gesell­schaft m.b.H. TREWIT

Kate­go­rie Lehrlinge

Platz: LIDAU­ER Tisch­le­rei GmbH: Lehr­lin­ge Alex­an­der Rankl und Ste­fan Schober

Die bei­den Lehr­lin­ge haben aus Mas­siv­holz­res­ten, die in der Pro­duk­ti­on anfal­len, Vogel­häu­ser gebaut. Und nicht nur eins und nicht irgend­ei­nes; die bei­den haben gemein­sam mit Pro­duk­ti­ons­lei­ter Bern­hard Läng­la­cher und dem Fir­men­chef Wolf­gang Spar­ber lan­ge getüf­telt und geplant, um das per­fek­te Vogel­haus zu ent­wer­fen. Groß genug, für mög­lichst vie­le Vogel­ar­ten geeig­net, wet­ter­ge­schützt, lan­ge halt­bar und pfle­ge­leicht. Sie leis­ten damit einen wert­vol­len Bei­trag zum Erhalt der Arten­viel­falt und zur Bewusstseinsbildung.

Platz: Auto­haus Alm­tal Gun­den­dor­fer GmbH: Lehr­lin­ge Lena Lin­din­ger, Katha­ri­na Bruck­ner, Micha­el Rap­pold, Phil­ipp Ait­z­et­mül­ler, Sebas­ti­an Kai­ser, Elvis Maliqi Platz: Mayr – Schul­mö­bel Gesell­schaft m.b.H.: (ehe­ma­li­ge) Lehr­lin­ge The­re­sa Baum­schla­ger und Anni­ka Leithinger

