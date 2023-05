Radtour endet im Krankenhaus

In Eben­see hat ein Rad­tour für einen 41-Jäh­ri­gen am Mon­tag im Kran­ken­haus geendet.

Der Mann aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 01. Mai 2023 gegen 22:45 Uhr mit sei­nem E‑Bike in Eben­see am Traun­see auf der Sol­va­y­stra­ße orts­aus­wärts. Auf­grund eines Läu­fers neben ihm, brems­te er sein Fahr­rad der­art stark mit der Vor­der­brem­se ab, dass er über den Len­ker auf die Fahr­bahn stürzte.

Rad­fah­rer trug kei­nen Helm

Der 41-Jäh­ri­ge, der kei­nen Sturz­helm trug, prall­te mit dem Kopf auf den Asphalt und ver­letz­te sich dabei unbe­stimm­ten Gra­des. Er wur­de nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert, teilt die Poli­zei mit.