Ratgeber: 15 m² großes Heimbüro gekonnt einrichten

Das Büro in den eige­nen vier Wän­den hat bei vie­len Men­schen einen hohen Stel­len­wert. Zurecht, denn es muss das ruhi­ge und pro­duk­ti­ve Arbei­ten ermög­li­chen. Ent­schei­dend ist dabei die rich­ti­ge Ein­rich­tung. Selbst kleins­te Heim­bü­ros bie­ten zahl­rei­che Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten. Wel­che das sind und wie auch klei­ne­re Räu­me genü­gend Stau­raum bie­ten, ver­rät der fol­gen­de Artikel.

Die richtige Planung

Bevor mit der Ein­rich­tung begon­nen wird, soll­te der Raum, in dem das neue Heim­bü­ro ein­ge­rich­tet wer­den soll, gründ­lich aus­ge­mes­sen wer­den. Die rich­ti­gen Maße hel­fen dabei, geeig­ne­te Büro­mö­bel sowie Stell­flä­chen zu fin­den. Klei­ne­re Heim­bü­ros soll­ten über Möbel ver­fü­gen, die genü­gend Stau­raum auf­wei­sen. Zudem soll­te der Fokus auf den tat­säch­li­chen Arbeits­platz gelegt wer­den. Beson­ders prak­tisch und platz­spa­rend zugleich sind Eck­schreib­ti­sche. Fün­dig wird man dabei bei dem Unter­neh­men Möbelix. Eck­schreib­ti­sche für alle Ecken ste­hen hier in einer gro­ßen Aus­wahl zur Ver­fü­gung. Die qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Möbel­stü­cke sind in unter­schied­li­chen Aus­füh­run­gen erhält­lich. Gleich­zei­tig wei­sen vie­le Eck­schreib­ti­sche eine Höhen­ver­stel­lung auf, sodass sie ein ange­neh­mes und rücken­scho­nen­des Arbei­ten ermöglichen.

Doch wel­che Grö­ße soll­te ich für Eck­schreib­ti­sche wäh­len? Die Grö­ße ist abhän­gig von dem ver­füg­ba­ren Platz. Gleich­zei­tig ist es natür­lich wich­tig, dass die Tisch­grö­ße den eige­nen Vor­stel­lun­gen und Anfor­de­run­gen ent­spricht. Beliebt sind hier­bei Eck­schreib­ti­sche mit einer Tie­fe von 80 cm. Die Tisch­tie­fe ist wich­tig, um den rich­ti­gen Abstand zu dem Bild­schirm gewähr­leis­ten zu kön­nen. Die Höhe soll­te hin­ge­gen min­des­tens 72 cm betra­gen. Beque­mer sind jedoch Model­le, die eine Höhe von 77 cm haben. Wer sich unsi­cher ist, soll­te eine Vari­an­te mit einer Höhen­ver­stel­lung bevor­zu­gen. Höhen­ver­stell­ba­re Schreib­ti­sche pas­sen sich den Anfor­de­run­gen des Nut­zers ide­al an. Gleich­zei­tig unter­stüt­zen sie dabei, die Ergo­no­mie am Arbeits­platz zu fördern.

Neben Höhe und Tie­fe stellt aber auch die Brei­te einen ent­schei­den­den Fak­tor dar. Model­le mit einer Brei­te von 120 cm bie­ten bereits eine groß­zü­gi­ge Arbeits­flä­che und genü­gend Platz für alle wich­ti­gen Arbeits­uten­si­li­en. Grö­ßer darf es natür­lich immer sein, sofern es die Räum­lich­keit hergibt.

Welche Vorteile bietet ein gut eingerichtetes Büro?

Ein gut ein­ge­rich­te­tes Heim­bü­ro besticht durch eine Viel­zahl an Vor­tei­len. Es bie­tet genü­gend Stau­raum für wich­ti­ge Arbeits­uten­si­li­en und ermög­licht ein unein­ge­schränk­tes Arbei­ten. Mit den rich­ti­gen Büro­mö­beln sowie der opti­ma­len Anord­nung kön­nen zudem die Pro­duk­ti­vi­tät und Krea­ti­vi­tät geför­dert wer­den. Die­se wer­den zudem von der gene­rel­len Arbeits­at­mo­sphä­re beein­flusst. Der bevor­zug­te Ein­rich­tungs­stil soll­te daher nicht nur durch sei­ne Optik punk­ten, er soll­te außer­dem prak­tisch sein. Abhil­fe schafft hier­bei unter ande­rem eine Win­kel­kom­bi­na­ti­on. Eck­schreib­ti­sche sind nicht nur aus­schließ­lich Schreib­ti­sche. Vie­le Model­le ver­fü­gen über Schub­la­den, Schrän­ke und zusätz­li­che Ver­stau­mög­lich­kei­ten. Aber wie baue ich einen Eckschreibtisch?

Eine Win­kel­kom­bi­na­ti­on kann mit etwas hand­werk­li­chem Geschick selbst gebaut wer­den. Wich­tig ist nur, dass das pas­sen­de Werk­zeug sowie alle benö­tig­ten Arbeits­uten­si­li­en vor­han­den sind.

Pla­nung : Im ers­ten Schritt müs­sen die Maße genom­men wer­den. Wie groß soll der Schreib­tisch sein? Sol­len Ver­stau­mög­lich­kei­ten vor­han­den sein? Konn­ten alle Maße bestimmt wer­den, müs­sen die pas­sen­den Mate­ria­li­en besorgt werden.

: Im ers­ten Schritt müs­sen die Maße genom­men wer­den. Wie groß soll der Schreib­tisch sein? Sol­len Ver­stau­mög­lich­kei­ten vor­han­den sein? Konn­ten alle Maße bestimmt wer­den, müs­sen die pas­sen­den Mate­ria­li­en besorgt werden. Mate­ria­li­en : Beson­ders leicht zu ver­ar­bei­ten ist Holz. Neben Eiche und Kie­fer eig­nen sich eben­falls Holz­ar­ten wie Fich­te und Kir­sche für den Möbel­bau. Die Grund­la­ge des Schreib­ti­sches ist die Schreib­tisch­plat­te. Wer kei­ne Stich­sä­ge hat, kann sich die Holz­plat­te direkt im Bau­markt auf die rich­ti­gen Maße zuschnei­den las­sen. Gleich­zei­tig soll­te nach pas­sen­den Tisch­bei­nen Aus­schau gehal­ten wer­den. Neben her­kömm­li­chen Tisch­bei­nen kön­nen schma­le Schrän­ke oder Roll­con­tai­ner ver­wen­det wer­den. Für zusätz­li­che Sta­bi­li­tät eig­net sich eine Kom­bi­na­ti­on aus Tisch­bei­nen und Schrankelementen.

: Beson­ders leicht zu ver­ar­bei­ten ist Holz. Neben Eiche und Kie­fer eig­nen sich eben­falls Holz­ar­ten wie Fich­te und Kir­sche für den Möbel­bau. Die Grund­la­ge des Schreib­ti­sches ist die Schreib­tisch­plat­te. Wer kei­ne Stich­sä­ge hat, kann sich die Holz­plat­te direkt im Bau­markt auf die rich­ti­gen Maße zuschnei­den las­sen. Gleich­zei­tig soll­te nach pas­sen­den Tisch­bei­nen Aus­schau gehal­ten wer­den. Neben her­kömm­li­chen Tisch­bei­nen kön­nen schma­le Schrän­ke oder Roll­con­tai­ner ver­wen­det wer­den. Für zusätz­li­che Sta­bi­li­tät eig­net sich eine Kom­bi­na­ti­on aus Tisch­bei­nen und Schrankelementen. Schreib­tisch­bau: Lie­gen alle Arbeits­ma­te­ria­li­en vor, beginnt der Möbel­bau. Zuerst wer­den die Tisch­bei­ne an der Tisch­plat­te befes­tigt. Im Anschluss kann der Schreib­tisch umge­dreht und auf­ge­stellt wer­den. Sofern Schrän­ke oder Roll­con­tai­ner inte­griert wer­den sol­len, soll­ten die­se posi­tio­niert und anschlie­ßend die Tisch­plat­te oben auf­ge­legt werden.

Welche Möbel gehören in das Heimbüro?

In ein gutes Heim­bü­ro gehö­ren unter­schied­li­che Möbel­stü­cke. Das Herz­stück stellt der Arbeits­platz dar. Eck­schreib­ti­sche oder eine Win­kel­kom­bi­na­ti­on sind platz­spa­rend, bie­ten jedoch aus­rei­chend Platz, um in Ruhe arbei­ten zu kön­nen. Des Wei­te­ren dür­fen Schrank­ele­men­te nicht feh­len. Bei klei­ne­ren Büros soll­te ein ver­ti­ka­ler Ein­rich­tungs­stil genutzt wer­den. Schma­le, aber hohe Schrän­ke und Rega­le haben viel Stau­raum. Gleich­zei­tig las­sen sie den Raum grö­ßer wir­ken. Das Raum­ge­fühl kann eben­falls ver­bes­sert wer­den, wenn hel­le Far­ben ver­wen­det wer­den. Wei­ße Büro­mö­bel las­sen sich her­vor­ra­gend mit einem Schreib­tisch aus Eiche oder Kie­fer kom­bi­nie­ren. Dabei kommt der Arbeits­platz beson­ders gut zur Gel­tung. Selbst­ver­ständ­lich soll­te genü­gend Licht zur Ver­fü­gung ste­hen. Die rich­ti­ge Beleuch­tung ist bei regel­mä­ßi­ger Bild­schirm­ar­beit wichtig.

Welche Faktoren beeinflussen die Arbeitsatmosphäre?

Die Arbeits­at­mo­sphä­re wird von zahl­rei­chen Fak­to­ren beein­flusst. Ein beson­de­rer Fak­tor ist hier­bei der Ein­rich­tungs­stil. Hel­le Far­ben sowie farb­li­che Akzen­te las­sen einen klei­nen Raum grö­ßer wir­ken. Des Wei­te­ren wir­ken sie ein­la­dend und kön­nen dadurch die eige­ne Pro­duk­ti­vi­tät und Krea­ti­vi­tät för­dern. Natür­lich soll­te das Heim­bü­ro über aus­rei­chend Ruhe ver­fü­gen. Je ruhi­ger der Raum ist, des­to bes­ser ist das Kon­zen­tra­ti­ons- und Leis­tungs­ver­mö­gen. Zu guter Letzt soll­te die Ergo­no­mie am Arbeits­platz berück­sich­tigt wer­den. Eine schlech­te Sitz­hal­tung sowie der per­ma­nen­te Blick auf den Com­pu­ter­bild­schirm kön­nen Schlaf­stö­run­gen begüns­ti­gen. Auch Ver­span­nun­gen, Rücken- und Nacken­schmer­zen kön­nen die Fol­ge von feh­len­der Ergo­no­mie im Heim­bü­ro sein.

Fazit

Selbst die kleins­ten Räu­me las­sen sich in wah­re Raum­wun­der ver­wan­deln. Neben der ver­ti­ka­len Pla­nung hel­fen Eck­schreib­ti­sche dabei, das Raum­po­ten­zi­al aus­zu­schöp­fen. Sie bie­ten genü­gend Stau­raum und Arbeits­flä­che, um in Ruhe und mit vol­ler Kon­zen­tra­ti­on arbei­ten zu kön­nen. Bei der Ein­rich­tung von klei­ne­ren Heim­bü­ros soll­ten hel­le Far­ben ver­wen­det wer­den. Farb­li­che Akzen­te kann ein Holz­schreib­tisch setzen.

Quel­len:

https://wohnglueck.de/artikel/kleines-buero-einrichten-19309

https://www.haus.de/einrichten/buero-einrichten-35106

Bil­der: unsplash.com