Rollstuhlfahrerin in Teich gestürzt

In Vöck­la­bruck ist am Diens­tag­nach­mit­tag eine Roll­stuhl­fah­re­rin in einen Teich gestürzt. Sie über­stand den Zwi­schen­fall schein­bar ohne Verletzungen.

“Die Feu­er­wehr wur­de zu einem “tech­ni­schen Ein­satz klein” zum Stadt­teich alar­miert. Eine Roll­stuhl­fah­re­rin kam vom Geh­weg rund um den Stadt­teich ab und stürz­te in den angren­zen­den Teich. Eben­so wur­de das Rote Kreuz mit­al­ar­miert. Die Dame wur­de vor unse­rem Ein­tref­fen her­aus­ge­zo­gen und über­stand den Vor­fall ohne grö­be­re Ver­let­zun­gen. Auf­ga­be sei­tens der Feu­er­wehr war die Ber­gung des ca. 150 Kilo­gramm schwe­ren Elek­troroll­stuhls. Mit­tels Band­sch­lin­gen wur­de der Roll­stuhl unbe­scha­det her­aus­ge­bracht. Danach war der Ein­satz für alle Kräf­te been­det”, berich­tet die Feu­er­wehr Vöcklabruck.