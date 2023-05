Schlachthoffestival in Traunkirchen | 19.–21. Mai 2023

Schlacht­hof Gruber

See­stra­ße 37, Traunkirchen

Ticket­ver­kauf vor Ort

Das “Schlacht­hof­fes­ti­val” geht vom 19. bis 21. Mai 2023 in die zwei­te Run­de! Es han­delt sich um ein zeit­ge­nös­si­sches Mehr­spar­ten-Pro­jekt, das erst­mals im April 2022 statt­fand, und Künstler*innen aus Berei­chen der Bil­den­den Kunst, Musik, Lite­ra­tur, Thea­ter und Per­for­mance vor der Kulis­se des Schlacht­hof Gru­ber mit­ein­an­der verbindet.

Initi­iert wur­de das Schlacht­hof­fes­ti­val von einer Grup­pe jun­ger Künstler*innen, die sich im Zuge des Kunst­päd­ago­gik­stu­di­ums zusam­men­ge­fun­den haben, und das Schlacht­hof­fes­ti­val als eines ihrer gemein­sa­men Pro­jek­ten heu­er zum zwei­ten Mal orga­ni­sie­ren. Marie Gru­ber, Cor­nel Ent­fell­ner, Tho­mas Gschoß­mann, Vera Kern und Lea Wied­nig haben sich das Ziel gesetzt, im Schlacht­hof Gru­ber einen Ort des Aus­tau­sches und der Begeg­nung zu schaf­fen, wo regio­na­le und über­re­gio­na­le Künstler*innen aus ver­schie­de­nen Spar­ten ihre Wer­ke prä­sen­tie­ren kön­nen und die Besucher*innen zum Ver­wei­len einladen.

Eröff­net wird die Aus­stel­lung am Frei­tag um 18 Uhr, gefolgt von einer Feu­er­per­for­mance und einem musi­ka­li­schen Bei­trag. Am Sams­tag erwar­tet die Besucher*innen ein Gra­fik­markt und eine Per­for­mance von Schau­spie­le­rin­nen, gefolgt von einem musi­ka­li­schen Aus­klang aus Coun­try und Rock. Am Sonn­tag wird zu einem Lite­ra­tur-Früh­shop­pen ein­ge­la­den, um mit Thea­ter-Spie­len und einer künst­le­ri­schen Per­for­mance das drei­tä­gi­ge Schlacht­hof­fes­ti­val zusam­men aus­klin­gen zu las­sen. Das genaue Pro­gramm fin­det sich auf den zuge­hö­ri­gen Social Media-Sei­ten ver­linkt oder unter “bit.ly/3Z5UZIr”.

Insta­gram: @schlachthoffestival.traunsee

Face­book: Schlacht­hof­fes­ti­val Traunsee