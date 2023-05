Segelschiff am Attersee gekentert

Die Poli­zei hat am Sams­tag einen Seg­ler aus dem Atter­see geret­tet. Der Mann war zuvor geken­tert und war bereits mit sei­nen Kräf­ten am Ende, nach­dem er ver­sucht hat­te sein Boot wie­der aufzurichten.

Die Besat­zung des Poli­zei­boo­tes bemerk­te am 20. Mai 2023 gegen 14:20 Uhr bei einer Patrouil­len­fahrt am Atter­see auf Höhe des soge­nann­ten Gra­fen­gu­tes im Gemein­de­ge­biet von Nuß­dorf am Atter­see ein geken­ter­tes Segel­schiff. Eine männ­li­che Per­son befand sich im Was­ser und hat­te augen­schein­lich Mühe das Schiff wie­der auf­zu­rich­ten. Er trug eine Schwimm­wes­te, war aber bereits mit sei­nen Kräf­ten am Ende.

Mit ver­ein­ten Kräf­ten konn­te schließ­lich das Segel­schiff wie­der auf­ge­rich­tet und der im Was­ser schwim­men­de Mann an Bord des Poli­zei­boo­tes gezo­gen wer­den. Nach­dem er sich meh­re­re Minu­ten an Bord — vor allem von den kal­ten Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren — erhol­te, begab er sich schließ­lich selb­stän­dig auf sein Segel­schiff und segel­te zurück zur Segel­schu­le, so die Polizei.