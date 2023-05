SPORT HAK CUP im Austrian Sports Resorts BSFZ Obertraun

Erst­ma­lig fin­det von 15. bis 17. Mai der SPORT HAK CUP 2023 statt. Die­ses Fuß­ball­tur­nier zwi­schen sechs Sport-HAK-Schu­len Öster­reichs ist das ers­te Kräf­te­mes­sen zwi­schen die­sen Schultypen.

14 Han­dels­aka­de­mien gibt es öster­reich­weit, wel­che den Aus­bil­dungs­schwer­punkt Sport- und Event­ma­nage­ment anbie­ten. In gemein­sa­men Fort- und Wei­ter­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen wer­den exter­ne Exper­tin­nen und Exper­ten ein­ge­la­den, um die Unter­richts­qua­li­tät auf dem neus­ten Stand zu halten.

Nun fin­det erst­ma­lig auch ein gemein­sa­mes sport­li­ches Event die­ser Schu­len statt. Fol­gen­de Han­dels­aka­de­mien tref­fen in einem Fuß­ball­tur­nier auf­ein­an­der: Telfs, Tams­weg, Brau­nau, St. Pöl­ten, Ste­gers­bach. Die HAK Bad Ischl als Ver­an­stal­ter ist auch mit von der Par­tie. Statt­fin­den wird die­ses Tur­nier im Aus­tri­an Sports Resorts BSFZ Ober­traun im Salzkammergut.

„Alle teil­neh­men­den Schu­len betrei­ben einen Fuß­ball­schwer­punkt an ihrer Schu­le. Fuß­ball­schwer­punkt­schu­len dür­fen nor­ma­ler­wei­se an den Ober­stu­fen­meis­ter­schaf­ten in ihrem Bun­des­land nicht mehr teil­neh­men und daher gehen wir unse­ren eige­nen Weg. Eine Meis­ter­schaft zwi­schen den Fuß­ball­schwer­punkt­schu­len war das gemein­sa­me Ziel und das ist uns hier­mit gelun­gen“, so Otto Aham­mer, der Orga­ni­sa­tor die­ses Turniers.

„Wir sind stolz dar­auf, die­se Art von Pre­mie­re ver­an­stal­ten zu dür­fen und hof­fen, dass sich dar­aus eine Tra­di­ti­on ent­wi­ckelt. Der Aus­tausch zwi­schen den Schu­len und den Schü­lern bie­tet eine wert­vol­le Zukunfts­per­spek­ti­ve“, zeigt sich Direk­to­rin Susan­ne Mayr erfreut.

Quel­le und Foto: HAK Bad Ischl