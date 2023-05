SV Daxner Immobilien Ebensee: Dritter Dreier in Folge

Letz­ten Sams­tag war im Traun­see-Der­by der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see zu Gast beim FC Altmünster.

Die ers­te Hälf­te die­ses Kel­ler­der­bys ( Letz­ter gegen Vor­letz­ter) war geprägt von Hek­tik, Ner­vo­si­tät und Ver­un­si­che­rung. Ein­zi­ger Höhe­punkt war das Tor zur 1:0 Füh­rung der Heim­mann­schaft durch Mar­tin März­en­dor­fer in der 28.Minute.

Die zwei­te Spiel­hälf­te begann mit einem Pau­ken­schlag. Die Gäs­te aus Eben­see dreh­ten mit zwei tol­len Toren bin­nen 5 Minu­ten die Par­tie. In der 47.Minute glich Tho­mas Pos­pichal mit einem sehens­wer­ten Weit­schuss zum 1:1 aus. Flo­ri­an Prom­ber­ger netz­te in der 52.Minute aus spit­zem Win­kel zur 1:2 Füh­rung. Als alle glaub­ten damit wäre das Spiel gelau­fen glich jedoch Vil­mos Toth zum 2:2 aus (82.Min.). Der SV Dax­ner Immo­bi­li­en­Eben­see steck­te jedoch nicht auf und konn­te in der 85. Minu­te nach einem wei­ten Abschlag von Tor­mann Lukas Kerschbaum auf Tho­mas Pos­pichal erneut in Füh­rung gehen. Somit konn­te der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see den drit­ten Drei­er in Fol­ge lan­den und eine, hof­fent­lich nicht ver­geb­li­che, Auf­hol­jagd in der Tabel­le starten.

Fazit: Tol­le zwei­te Halb­zeit des SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see… die Chan­ce lebt

Ergeb­nis der 1b Mann­schaf­ten: 0:1 ( Tor­schüt­ze Chr. Promberger)

Foto: pixabay