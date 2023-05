SV Daxner Immobilien Ebensee: Unerwarteter „Auswärtsdreier“

Am Sonn­tag war der SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see zu Gast beim Tabel­len­sechs­ten, der Uni­on Stein­erkir­chen. Nach der knap­pen Der­by­nie­der­la­ge am letz­ten Wochen­en­de ver­such­te Eben­see alles, um end­lich zu punkten.

Die Fried­mann Trup­pe begann sehr ambi­tio­niert und erar­bei­te­te sich Chan­ce um Chan­ce, die die­ses Mal auch sehr effek­tiv zur frü­hen 0:2 Füh­rung genutzt wur­den ( Dop­pel­pack durch Lukas Schnei­der – 3./5.Min.). In der Fol­ge spiel­ten die Eben­seer befreit auf und erhöh­ten durch einen sehens­wer­ten Weit­schuss von Gök­han Sen­gül auf 0:3 (16.Min.). Tho­mas Pos­pichal erziel­te dann in der 32.Minute aus einem Gesto­cher im Stein­erkirch­ner Straf­raum die uner­war­te­te 0:4 Füh­rung. Als alle sich schon in der Pau­se wähn­ten, konn­te Stein­erkir­chen aus der ers­ten Chan­ce auf 1:4 ver­kür­zen ( 45.Min. Endirt Asani).

In der zwei­ten Hälf­te ver­such­te Stein­erkir­chen alles um das Ergeb­nis zu ver­schö­nern, jedoch die Eben­seer Hin­ter­mann­schaft stand sicher und ließ kei­nen wei­te­ren Gegen­tref­fer zu. Somit blieb es bei einem 1:4 Aus­wärts­tri­umph des SV Dax­ner Immo­b­li­en Ebensee.

Fazit : Tol­le kämp­fe­ri­sche und spie­le­ri­sche Leis­tung der gesam­ten Eben­seer Mannschaft…..vielleicht der Startschuss …

Spiel der 1b Mann­schaf­ten : 0:1 ( Tobi­as Fel­lin­ger- Elfer)