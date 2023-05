Tag der E‑Mobilität: Großer Erfolg bei perfektem Wetter in Altmünster

Unter dem Mot­to „Nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät zum Angrei­fen“ ver­an­stal­te­te die Gemein­de Alt­müns­ter am 21. April 2023 den ers­ten Tag der E‑Mobilität. Die Ver­an­stal­tung am Markt­platz wur­de von rund 300 Gäs­ten besucht und wird 2024 wie­der stattfinden.

Nach einer Woche strö­men­dem Regen zeig­te sich der Frei­tag von sei­ner bes­ten Sei­te und bot den Besu­che­rIn­nen am Tag der E‑Mobilität strah­len­den Son­nen­schein. Am Markt­platz in Alt­müns­ter zeig­ten 16 Aus­stel­ler ver­schie­de­ne Mobi­li­täts­in­itia­ti­ven und nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­kon­zep­te. Dar­über hin­aus konn­ten 26 E‑Autos, sowie eini­ge E‑Roller, Fahr- und Las­ten­rä­der besich­tigt und aus­pro­biert wer­den. Beim gro­ßen Gewinn­spiel wur­den Fahr­ten übers Wochen­en­de mit den aus­ge­stell­ten E‑Autos verlost.

„Es freut mich sehr, dass der Tag der E‑Mobilität so gut ange­nom­men wird. Nächs­tes Jahr wird er ganz sicher wie­der statt­fin­den“, so Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.