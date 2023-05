Tödlicher Verkehrsunfall mit LKW

Ein 55-jäh­ri­ger Mann ist am Diens­tag bei einem Ver­kehrs­un­fall im Bezirk Ried im Inn­kreis ums Leben gekom­men. Der Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck kam von der Stra­ße ab und prall­te gegen einen ent­ge­gen­kom­men­den LKW.

Der 55-Jäh­ri­ge lenk­te am 16. Mai 2023 gegen 15:38 Uhr sei­nen Klein-LKW auf der B141 in Hohen­zell, von Ried in Rich­tung Haag am Haus­ruck. Zur sel­ben Zeit lenk­te ein 45-jäh­ri­ger Pole ein Sat­tel­kraft­fahr­zeug in ent­ge­gen­ge­setz­te Richtung.

Im Gemein­de­ge­biet Hohen­zell kam der 55-Jäh­ri­ge aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach links auf die Gegen­fahr­bahn und prall­te fron­tal gegen das Sat­tel­kraft­fahr­zeug. Der Klein-LKW wur­de in wei­te­rer Fol­ge nach rechts von der Stra­ße geschleu­dert und kam in der angren­zen­den Böschung zu lie­gen. Das Sat­tel­kraft­fahr­zeug kam nach rechts von der Stra­ße in den angren­zen­den Grün­strei­fen ab.

Len­ker erlag sei­nen Verletzungen

Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls sowie Pas­san­ten setz­ten umge­hend die Ret­tungs­ket­te in Gang. Durch die Not­ärz­tin konn­te ledig­lich der Tod des 55-Jäh­ri­gen fest­ge­stellt wer­den. Der Pole blieb unverletzt.

Die Feu­er­weh­ren Hohen­zell, Emprech­t­ing und Ried waren mit ins­ge­samt acht Fahr­zeu­gen und 48 Mann im Ein­satz und führ­ten Fahr­zeug­bergung, Auf­räum­ar­bei­ten und Umlei­tung des Ver­kehrs auf der total­ge­sperr­ten Stre­cke durch, berich­tet die Polizei.

Fotos: FF Ried im Innkreis