Traunsee Woche: Windflaute verhindert Wettfahrten am Samstag

Bei der 19. Auf­la­ge der Traun­see Woche konn­ten am Sams­tag sowohl im Segel­club Alt­müns­ter als auch im ASKÖ Gmun­den Segeln auf­gund einer Wind­flau­te kei­ne Wett­fahr­ten aus­ge­tra­gen werden.

Im ASKÖ Gmun­den Segeln hät­te am Sams­tag der Auf­takt zur Sur­pri­se Euro­pa­meis­ter­schaft erfol­gen sol­len. Feh­len­der Wind ver­hin­der­te aber die ers­ten Wett­fahr­ten. Um 13 Uhr waren die Ver­an­stal­ter noch zuver­sicht­lich, dass bereits am Sams­tag gese­gelt wer­den kann. Die Boo­te mach­ten sich für die ers­te Wett­fahrt bereit.

Der zuerst wehen­de NO-Wind dreh­te dann aber rasch auf Süd. Abneh­men­der Wind mach­te eine Wett­fahrt mit kon­stan­ten und fai­ren Bedin­gun­gen unmög­lich und die Boo­te lie­fen zurück in den Hafen. Kur­ze Zeit spä­ter kam guter Ost­wind auf, wes­halb ein Start in Alt­müns­ter pro­biert wur­de. Ein­set­zen­der Regen und der Wind, der auf Nord dreh­te und dann wie­der auf Süd mach­ten aber erneut einen Start unmög­lich. Somit soll am Sonn­tag am 11:00 Uhr mit der Sur­pri­se Euro­pa­meis­ter­schaft begon­nen werden.

Final­tag der h26 und die „Gol­de­ne Yng­ling“ am Sonntag

Auch im Segel­club Alt­müns­ter konn­ten kei­ne Wett­fahr­ten durch­ge­führt wer­den. Somit wird die „Gol­de­ne Yng­ling“ erst am Sonn­tag gestar­tet und been­det. Maxi­mal vier Wett­fahr­ten kön­nen durch­ge­führt wer­den. In der h26 fan­den bereits am Frei­tag die ers­ten vier Wett­fahr­ten statt. Das Deut­sche Vater-Sohn-Gespann Josef und Flo­ri­an Schwarz konn­te alle Wett­fahr­ten für sich ent­schei­den. Um ein regu­lä­res Ergeb­nis zu bekom­men ist min­des­tens noch eine Wett­fahrt not­wen­dig. Die ers­ten Starts sind für 10:00 Uhr geplant.