Verletzten Radfahrer aus Waldstück am Hausruck gerettet

Vier Feu­er­weh­ren, Ret­tungs­dienst, Not­arzt und die Poli­zei waren am Nach­mit­tag des Pfingst­mon­tags bei einer Per­so­nen­ret­tung an der Gemein­de­gren­ze zwi­schen Eber­schwang und Ott­nang am Haus­ruck im Einsatz.

Ein Rad­fah­rer stürz­te auf einem Wald­weg und kam dort ver­letzt zum Lie­gen. Die Ein­satz­kräf­te wur­den beim Park­platz Tanz­bo­den ein­ge­wie­sen. Kräf­te von vier Feu­er­weh­ren, der Ret­tungs­dienst, Not­arzt und die Poli­zei stan­den dar­auf­hin im Einsatz.

Der Ver­letz­te wur­de von den Ein­satz­kräf­ten nach der Erst­ver­sor­gung am Unfall­ort zur Stra­ße gebracht und dort in das Ret­tungs­fahr­zeug ver­la­den. Der Rad­fah­rer wur­de zur wei­te­ren Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus Barm­her­zi­ge Schwes­tern Ried gebracht. Die L1071 Tanz­bo­den­stra­ße war zwi­schen Eber­schwang und Ott­nang am Haus­ruck für etwa eine drei­vier­tel Stun­de nur erschwert pas­sier­bar. Der Ver­kehr wur­de von der Feu­er­wehr abwech­selnd am Ein­satz­ort vorbeigeleitet.