Vermisster Bergsteiger in Hallstatt tot gefunden

Im Gemein­de­ge­biet von Hall­statt war seit Frei­tag­abend eine Such­ak­ti­on nach einem 73-jäh­ri­gen Deut­schen im Gan­ge. Der Mann hat­te sei­ner Frau noch tele­fo­nisch mit­ge­teilt, dass er vom Weg abge­kom­men sei. Sams­tag­früh wur­de der Ver­miss­te lei­der tot gefunden.

Der Mann war gegen 8 Uhr über einen nicht mar­kier­ten Jagd­steig auf den Hir­latz auf­ge­stie­gen. Gegen 13:45 Uhr ver­stän­dig­te er sei­ne Frau, dass er den Weg ver­lo­ren habe und des­we­gen umkehre.

Ehe­frau alar­mier­te Rettungskräfte

Nach­dem die Gat­tin ihn danach nicht mehr errei­chen konn­te, rief sie am Abend bei der Berg­ret­tung Hall­statt an. Bei der ers­ten Such­ak­ti­on, die noch in der Nacht bis etwa 2:30 Uhr vom Boden und der Luft aus durch­ge­führt wur­de, erga­ben sich kei­ne Hin­wei­se über den Auf­ent­halts­ort des Vermissten.

Sams­tag­früh wur­de der Ver­miss­te tot in einem Gra­ben gefun­den. Laut Berg­ret­tung ist der Mann zuvor im stei­len Gelän­de abgestürzt.