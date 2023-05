Vollbrand eines Wohnhauses in Seewalchen — Zwei Personen im Gebäude vermutet

Ein Groß­brand ist Frei­tag­abend in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in See­wal­chen am Atter­see aus­ge­bro­chen. Elf Feu­er­weh­ren stan­den im Lösch­ein­satz. Zwei Per­so­nen wer­den vermisst.

Ein dra­ma­ti­scher Ein­satz spiel­te sich am Abend in See­wal­chen am Atter­see ab. Ein Ein­fa­mi­li­en­haus stand in Voll­brand, zwei Per­so­nen gel­ten als ver­misst. Der Innen­an­griff muss­te auf­grund der mas­si­ven Brand­last abge­bro­chen wer­den. Decken sind eingestürzt.

“Beim Ein­tref­fen des ers­ten Fahr­zeu­ges ist das Gebäu­de bereits in Voll­brand gestan­den. Wir haben umge­hend die Alarm­stu­fe 2 alar­miert, Hub­ret­tungs­fahr­zeug, Ein­satz­füh­rungs­un­ter­stüt­zung und Atem­schutz­fahr­zeug sind ange­for­dert wor­den. Wir haben sofort begon­nen die umlie­gen­den Häu­ser auf der West- und Ost­sei­te zu schüt­zen und mit­tels zwei C‑Rohren haben wir ver­sucht einen Innen­an­griff zu star­ten, weil ver­miss­te Per­so­nen im Gebäu­de ver­mu­tet sind. Der Innen­an­griff hat dann aber in wei­te­rer Fol­ge auf­grund einer zu hohen Brand­last abge­bro­chen wer­den müs­sen. Wie es jetzt aktu­ell aus­schaut sind zwei Per­so­nen ver­misst”, Micha­el Kühn, Ein­satz­lei­ter der Feu­er­wehr See­wal­chen am Attersee.

Das Löschen des Bran­des gestal­te­te sich auf­grund der enor­men Brand­last im Gebäu­de äußerst schwie­rig. Meh­re­re Zubrin­ger­lei­tun­gen muss­ten gelegt wer­den. Das Dach wur­de stel­len­wei­se geöff­net. Die Spu­ren­si­che­rung des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes hat ers­te Spu­ren gesi­chert. Die Kri­sen­in­ter­ven­ti­on stand eben­so im Ein­satz. Die Lösch­ar­bei­ten wer­den ver­mut­lich bis am Sams­tag andau­ern. Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner angren­zen­der Sied­lun­gen wur­den auf­ge­for­dert, die Fens­ter und Türen geschlos­sen zu hal­ten, da sich der Brand­rauch wet­ter­be­dingt im Sied­lungs­be­reich niederschlug.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber