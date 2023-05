Wanderer von Felsstück getroffen

Ein Wan­de­rer ist am Sonn­tag von einem Fels­stück getrof­fen wor­den, dass sich ober­halb von ihm aus einer Fels­wand lös­te. Der Mann muss­te mit dem Hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Der 34-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den befand sich am 7. Mai 2023 gegen 11:15 Uhr im Abstieg durch die Dielau, ein gro­ßes Gebirgs­kar im Bereich des Berg­mas­si­ves der “Hohen Schrott”, Rich­tung Offenseestraße.

Plötz­lich lös­te sich ober­halb von ihm ein Stein in der Grö­ße eines Klein­kin­der­kop­fes und traf ihn am lin­ken Fuß. Auf­grund sei­ner Ver­let­zung konn­te der 34-Jäh­ri­ge nicht mehr wei­ter abstei­gen und alar­mier­te die Ein­satz­kräf­te. Er wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen, berich­tet die Polizei.