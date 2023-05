Zugverkehr wegen Böschungsbrand kurzzeitig gesperrt

Wegen einem Böschungs­brand muss­te Don­ners­tag­abend der Bahn­ver­kehr in Eben­see kurz­fris­tig unter­bro­chen werden.

Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che brach am 04. Mai 2023 gegen 18:40 Uhr in Eben­see am Traun­see neben der Regio­nal­bahn­stra­ße zwi­schen Att­nang-Puch­heim und Stai­nach-Ird­ning ein Böschungs­brand aus.

Vier Feu­er­weh­ren aus Eben­see am Traun­see mit acht Fahr­zeu­gen konn­ten den Brand, wel­cher eine Flä­che von etwa 100 Qua­drat­me­tern umfass­te, bis 19:15 Uhr löschen. Wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten war der Bahn­ver­kehr gesperrt, berich­tet die Polizei.