1. AMS Job.Zug – Ein Erfolg in vollen Zügen!

Am 13.06. fand in Koope­ra­ti­on mit den fünf Unter­neh­men der Stern-Grup­pe der ers­te AMS-Job.Zug statt. Bei einer „Son­der­fahrt“ zwi­schen Gmun­den und Vorch­dorf wur­den in unkom­pli­zier­ter und gemüt­li­cher Atmo­sphä­re Bewer­bungs­ge­sprä­che wäh­rend der Fahrt geführt.

„Wir sind über den Zustrom an die­ser Art der Job­bör­se sehr begeis­tert. Mehr als 35 Per­so­nen sind dem Ruf der Stern Grup­pe gefolgt und wir ver­bu­chen die­se Pre­mie­re als vol­len Erfolg.“ sagt Leo­pold Trem­mel, Lei­ter der AMS Geschäfts­stel­le Gmunden.

„Vor allem freut uns, dass man mutig und enga­giert an die Sache her­an­ge­gan­gen ist und auch ein­mal ein neu­es For­mat der Job­bör­se aus­pro­biert hat. Ich den­ke, hier kann sich die Stern Grup­pe als Vor­rei­ter sehen. Es wur­de den arbeits­su­chen­den Per­so­nen die Mög­lich­keit gege­ben, sich mit jeder der fünf Teil­be­rei­che aus­ein­an­der­zu­set­zen und gleich alles in einer „Fahrt“ ken­nen zu ler­nen.“ so Leo­pold Trem­mel weiter.

Quel­le: AMS, Foto­nach­weis: Stern-Gruppe