2. ASKÖ Seeturnfest ein voller Erfolg

An die 160 Sportler:innen lie­ßen sich trotz reg­ne­ri­schen Wit­te­rung nicht von der Teil­nah­me abhal­ten und sorg­ten für eine ein­zig­ar­ti­ge Stim­mung bei der zwei­ten Aus­ga­be des ASKÖ Seeturnfestes.

Beson­ders erfreu­lich war die gro­ße Teil­neh­mer­zahl bei den Kin­dern. Das gegen­sei­ti­ge Moti­vie­ren war beson­ders ASKÖ Drei­kampf zu spü­ren, bei dem die Kin­der die Älte­ren und die Älte­ren die Kin­der aus vol­len Kräf­ten anfeuerten.Bei den Erwach­se­nen konn­ten sich Peter Pich­ler von der ASKÖ Thal­heim und Pia Möse­ne­der vom ASKÖ TSV St. Kon­rad den Tages­sieg im ASKÖ Drei­kampf mit einer sehr guten sport­li­chen Leis­tung sichern.Der Senio­ren­be­werb lock­te heu­er auch Gäs­te aus dem Bezirk Schär­ding an, die mit den Pen­sio­nis­ten (dar­un­ter auch Gemein­de­vor­stän­din Ilse Hum­mer) aus St. Kon­rad die 3 Sta­tio­nen gemein­sam bewältigten.Der anschlie­ßen­de Mann­schafts­vier­kampf mit 30 Teams in vier Wer­tun­gen war an sport­li­che r Lei­den­schaft und Ein­satz nicht zu über­tref­fen. Die fina­len Ent­schei­dun­gen waren durch­wegs sehr knapp und wur­den von den dut­zen­den Besucher:innen mit Span­nung verfolgt!

Sie­ger Mannschaftvierkampf:

Mäd­chen: ASKÖ Ried in der Ried­mark 2

Kna­ben: ASKÖ Ried in der Ried­mark 1

Her­ren: Die Blohappadn

Damen: Die Powergirls

Den Abschluss der Bewer­be bil­de­te der erst­ma­lig aus­ge­tra­ge­ne Seil­zieh-Wett­be­werb, den die Mann­schaf­ten ASKÖ Lan­des­ver­band (Damen) und Dürn­berg (Her­ren) für sich ent­schei­den konnten.Die ASKÖ Ried in der Ried­mark war mit 28 Teilnehmer:innen der größ­te Gast­ver­ein, dicht gefolgt von der ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern, ASKÖ Thal­heim, ASKÖ OÖ Lan­des­ver­band und dem ALC Wels.

Das viel­fäl­ti­ge Rah­men­pro­gramm mit Kin­der­schmin­ken, einem Zei­chen­wett­be­werb und des belieb­ten Eltern-Kind Par­cours run­de­ten die­se groß­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung ab.Bei der abschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung wur­den die Best­plat­zier­ten von ASKÖ Prä­si­dent DI Erich Hai­der und ASKÖ Bezirks­ob­mann Mag. Max Eben­füh­rer mit Medail­len und Sach­prei­sen geehrt.

Ein beson­de­rer Dank gilt über 40 Helfer:innen des TSV St. Kon­rad unter der Lei­tung von Peter Hofst­öd­ter und Katha­ri­na sowie der Sport­uni­on St. Kon­rad, die zum Gelin­gen des 2.eeturnfestes bei­getra­gen haben.