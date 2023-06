2 Landesmeistertitel im Triathlon für junge Gmundner Nachwuchs Athleten/innen

Bei der dies­jäh­ri­gen Nach­wuchs-Tri­ath­lon-Lan­des­meis­ter­schaft am Ple­schin­ger­see, wel­che am 10.06.23 aus­ge­tra­gen wur­de, durf­ten sich die bei­den Nach­wuchs­sport­ler der Sport­uni­on-Gmun­den-Tri­ath­lon, Anna Söser und Jakob Edt­ho­fer, über den Lan­des­meis­ter­ti­tel in ihrer jewei­li­gen Alters­klas­se freuen.In der Kate­go­rie U12 gelang es Anna, sich bereits beim Schwim­men von ihren Geg­nern zu lösen und bau­te ihren Vor­sprung suk­zes­si­ve aus. Auch Jakob setz­te sich schon früh von sei­nen Mit­strei­tern ab und konn­te sei­nen Vor­jah­restri­umpf in der Alters­klas­se U10 mit Respekt­ab­stand wiederholen.

Hier fin­den Sie den Link zu den Ergeb­nis­sen: Link zu den Ergebnissen