Frau stürzte fast in Traunfall

Feu­er­wehr, Ret­tung, Was­ser­ret­tung und Not­arzt sowie die Poli­zei waren Don­ners­tag­nach­mit­tag bei der Ret­tung einer abge­stürz­ten Per­son am Traun­fall bei Des­sel­brunn im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am Nach­mit­tag des Fron­leich­nams­fei­er­tags zum Traun­fall nach Roit­ham am Traun­fall alar­miert. Ers­ten Infor­ma­tio­nen zufol­ge ist eine Frau im Bereich einer Aus­sichts­platt­form am Traun­fall im Gemein­de­ge­biet von Des­sel­brunn abge­rutscht und im Bereich der ein Stück weit dar­un­ter lie­gen­den Ebe­ne zum Lie­gen gekommen.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr unter­stütz­ten beim Abtrans­port der Ver­letz­ten nach erfolg­ter Erst­ver­sor­gung durch Ret­tungs­dienst und Not­arzt. Die Ver­letz­te wur­de anschlie­ßend ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber