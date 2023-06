24 Künstler/innen und der Gmundner Kunstverein luden Samstag und Sonntag zum 3. Gmundner Kunstspazierer im Schloss Ort ein

Das The­ma, „Was­ser — Leben“, bei­des “lebens­wich­ti­ge“ The­men im Zuge des Kli­ma­wan­dels und der zuneh­men­den Wasserknappheit.

„24 Ver­sio­nen, das The­ma indi­vi­du­ell und in künst­le­ri­scher Form dar­zu­stel­len, so prä­sen­tie­ren sich mei­ne Kollegen/innen in Ihren Wer­ken, wo sie die Gedan­ken zu Was­ser und Leben krea­tiv dem Publi­kum zei­gen“ so Mat­thi­as Kret­schmer vom Gmund­ner Kunstverein.Der Wet­ter­gott hat das gewähl­te The­ma all­zu wört­lich genom­men – anhal­ten­der Regen am Vor­mit­tag; daher wur­de die Eröff­nung der dies­jäh­ri­gen Kunst­prä­sen­ta­ti­on auf den spä­ten Nach­mit­tag verschoben.

Dur die Viel­falt der Arbei­ten, konn­te man das Ambi­en­te im Schloss Orth und am Traun­see beson­ders spü­ren. Eine bes­se­re Loca­ti­on für die­ses The­ma, per­fekt künst­le­risch umge­setzt, konn­te man nicht wählen.Bilder kön­nen Momen­te ein­fan­gen, die für uns von Bedeu­tung sind. Sie kön­nen uns an ver­gan­ge­ne Ereig­nis­se erin­nern, uns zum Nach­den­ken anre­gen oder uns emo­tio­nal berüh­ren. Foto­gra­fien haben die ein­zig­ar­ti­ge Fähig­keit, den Lauf der Zeit fest­zu­hal­ten und uns visu­el­le Ein­bli­cke in unter­schied­li­che Rea­li­tä­ten geben.

Ins­ge­samt sind Bil­der, Foto­gra­fien und Skulp­tu­ren mehr als nur „Deko­ra­ti­on“! Sie sind krea­ti­ve Aus­drucks­for­men, die uns hel­fen, die Welt um uns her­um bes­ser zu ver­ste­hen, Emo­tio­nen zu ver­ar­bei­ten und neue Per­spek­ti­ven zu gewin­nen. Sie berei­chern unser Leben und Tra­gen zur kul­tu­rel­len Viel­falt, bzw. zum künst­le­ri­schen Erbe bei.

Dar­über hin­aus haben Bil­der, Foto­gra­fien und Skulp­tu­ren die Fähig­keit, das Unbe­wuss­te “spür­bar” zu machen. Sie kön­nen uns Zugang zu tie­fen Emo­tio­nen, Erin­ne­run­gen und Träu­men geben, die wir viel­leicht nicht mehr bewusst erfas­sen können.