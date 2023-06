49x Edelmetall für SV Vöcklabruck-Schwimmer in Enns

Zur Som­mer­son­nen­wen­de von 14. bis 16.06. fand das 45. Schwimm­zo­nen- und Mas­ters­mee­ting, gemein­sam mit den OÖ Mas­ters-Lan­des­meis­ter­schaf­ten, bei ange­neh­mem Som­mer­wet­ter im Frei­bad Enns statt. Mehr als 630 Schwim­mer von 49 Ver­ei­nen aus 5 Natio­nen sorg­ten bei knapp 2.700 Starts für vie­le span­nen­de Medail­len­ent­schei­dun­gen. Mit­ten dar­un­ter gaben auch 39 SVV-Talen­te über die diver­sen Stre­cken ordent­lich Gas und sicher­ten sich ins­ge­samt 49 Medail­len­rän­ge, dar­un­ter 15x Gold, 21x Sil­ber und 13x Bronze.

Vier SVV-Schwim­mer konn­ten sich in der Mini-Klas­se der 9- und 10-jäh­ri­gen am Podest behaup­ten. Gleich vier­mal nicht zu schla­gen über alle drei Brust­di­stan­zen (50 m, 100 m und 200 m) sowie 200 m Lagen war die 10-jäh­ri­ge Han­nah Motz. Zur Ver­voll­stän­di­gung ihrer Medail­len­samm­lung schnapp­te sie sich noch jeweils ein­mal Rang 2 und 3. Eben­falls sieg­reich blieb Mag­da­le­na Burg­stal­ler im Bewerb 100 m Frei­stil, und wei­ters erschwamm sie vier Sil­ber­me­dail­len. Mihail Cris­tea trat mit drei Sil­ber­nen und zwei Bron­ze­nen im Gepäck die Heim­rei­se an. Schließ­lich schaff­te auch Pau­la Klein mit Bron­ze über 100 m Brust den Sprung auf das Podest.

Die bei­den Jungs Dani­el Leit­ner und Arthur May­er, sowie Ali­na Cris­tea auf Sei­ten der Mäd­chen, ver­tra­ten Vöck­la­bruck in der Kin­der­klas­se (11/12 Jah­re) wür­dig. Zwei Gol­de­ne im 50 m und 100 m Schmet­ter­lings­be­werb gin­gen an Ali­na, genau­so wie eine Sil­ber­ne über die lan­gen 400 m Frei­stil. Dani­el sieg­te über 50 m Rücken und errang Bron­ze im Bewerb 50 m Frei­stil, wäh­rend Arthur Sil­ber über die kräf­te­zeh­ren­den 200 m Brust erkämpfte.

In der Schü­ler­klas­se (13/14 Jah­re) schwamm Anna Lea Fische­re­der mit star­ken Zei­ten zu Gold über 50 m, sowie Bron­ze über 100 m Schmet­ter­ling. Über je zwei­mal Sil­ber und Bron­ze durf­te sich Silas Schnei­der freu­en. Die Bilanz der SVV-Schwim­mer in die­ser Klas­se kom­plet­tier­te Maxi­mi­li­an Pickl mit einem drit­ten Platz.

Pia Part (Jg. 2008) sicher­te sich den Sil­ber­rang über 100 m Schmet­ter­ling in der Jugend­klas­se, genau­so wie Johan­na Maak (Jg. 2005) über die halb so lan­ge Stre­cke in der Juniorenklasse.

Die bei­den SVV-Mas­ters­schwim­mer Ste­fa­nie Krechl (AK 25) und Patrick Reinthal­ler (AK 40) erziel­ten eben­falls eine ordent­li­che Medail­len­aus­beu­te. Patrick sieg­te über 100 m Brust und Frei­stil, und hol­te sich den zwei­ten Rang im Bewerb 50 m Brust. In der LM-Wer­tung bedeu­te­te dies drei­mal Gold! Hin­ge­gen erkämpf­te Ste­fa­nie vier Sil­ber- und eine Bron­ze­me­dail­le über Rücken‑, Brust- und Lagen­stre­cken. In der LM-Wer­tung ging sich dabei sogar Gold über 100 m Rücken, sowie drei­mal Sil­ber und ein­mal Bron­ze aus.

In jeweils span­nen­den Ent­schei­dun­gen über 4 x 50 m Lagen bzw. Frei­stil der Damen, setz­te sich die SVV-Mann­schaft jeweils knapp gegen die Teams vom ASKÖ und USC Traun durch und errang die Bron­ze­me­dail­le. Für Vöck­la­bruck am Start waren dabei Johan­na Maak, Pia Part, Fin­ja Zim­mer­mann und Azra Dau­to­vic bzw. Anna Lea Fischereder.

Bereits in zwei Wochen fin­den die OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Steyr statt. Bis dahin wird flei­ßig wei­ter­trai­niert und die Form wei­ter gesteigert!