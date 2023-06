7‑Jährige von LKW erfasst

Ein 7‑jähriges Mäd­chen ist am Mitt­woch in Berg im Atter­gau von einem LKW erfasst worden.

Das Mäd­chen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck quer­te am 21. Juni 2023 gegen 13:00 Uhr die L540 Atter­gau­stra­ße in Berg im Atter­gau im Bezirk Vöck­la­bruck. Ein in Rich­tung Fran­ken­markt fah­ren­de LKW-Len­ker im Alter von 49 Jah­ren aus dem Bur­gen­land nahm das Mäd­chen wahr, als es auf die Fahr­bahn trat. Er lei­te­te sofort eine Voll­brem­sung ein, wodurch das Mäd­chen vom LKW noch leicht getrof­fen wur­de. Sie erlitt dabei leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert, so die Polizei.