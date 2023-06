Alpine Notlage in der Drachenwand

Berg­ret­ter und Alpin­po­li­zei stan­den am Mitt­woch an der Dra­chen­wand in Mond­see im Ein­satz. Eine Urlau­be­rin kam vom Weg ab und alar­mier­te die EInsatzkräfte.

Eine 34-jäh­ri­ge deut­sche Urlau­be­rin stieg am 31. Mai 2023 um 09:30 Uhr in den Dra­chen­wand­klet­ter­steig ein. Gegen 12:00 Uhr erreich­te sie den Gip­fel­be­reich des Klet­ter­stei­ges. Ihr Plan war es, nach dem ers­ten Dra­chen­loch links über den Hirsch­steig zum Aus­gangs­punkt nach St. Lorenz abzu­stei­gen. Sie ging vom Klet­ter­steig-Gip­fel­kreuz Rich­tung Wes­ten den Gip­fel­grat ent­lang. Sie wan­der­te ca. zwei bis drei Stun­den den Grat entlang.

Die Frau bemerk­te erst spä­ter, dass sie an dem ers­ten Dra­chen­loch unbe­merkt vor­bei­ging und erst das zwei­te Dra­chen­loch wahr­nahm, wel­ches sich den Grat ent­lang, nach dem Dra­chen­wand-Haupt­gip­fel, befin­det. Nach ca. vier Stun­den ver­such­te die Wan­de­rin ihren Stand­ort zu ermit­teln und bemerk­te, dass sie in die fal­sche Rich­tung gewan­dert war und dreh­te folg­lich um.

Han­dy­ak­ku nach Not­ruf leer

Gegen 18:00 Uhr alar­mier­te sie die Ein­satz­kräf­te. Der Akku war nach Abset­zen des Not­rufs auf­ge­braucht, wes­halb die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te kei­nen Kon­takt zu der 34-Jäh­ri­gen her­stel­len konn­ten. Wäh­rend­des­sen wan­der­te sie den Weg wei­ter Rich­tung Dra­chen­wand-Gip­fel. Am Haupt­gip­fel der Dra­chen­wand begeg­ne­te sie einer Berg­stei­ge­rin. Die­se ver­stän­dig­te die Berg­ret­tung und gab bekannt, dass die 34-Jäh­ri­ge unver­letzt sei.

Urlau­be­rin sicher ins Tal begleitet

Nach der Alar­mie­rung stie­gen zwei Berg­ret­ter über den Hirsch­steig und zwei Berg­ret­ter über den Klet­ter­steig auf den Gip­fel auf. Gegen 19:10 Uhr konn­ten die zwei Berg­ret­ter, wel­che über den Hirsch­steig auf­ge­stie­gen waren, auf die zwei Frau­en tref­fen. Die Berg­ret­ter beglei­te­ten die zwei Frau­en sicher in das Tal. Im Ein­satz stan­den Berg­ret­ter, eine Alpin­po­li­zis­tin sowie die Crew des Poli­zei­hub­schrau­bers Libel­le Sier­ra, berich­tet die Polizei.