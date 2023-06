Amerika, Südasien, Fernost zu Gast in Gmunden-Wirtschaftsdelegierten-Sprechtag am 06.Juli 2023 in der WKO Gmunden

20 Wirt­schafts­de­le­gier­te aus Ame­ri­ka, Süd­asi­en und Fern­ost kom­men am 6. Juli 2023 zu einem Sprech­tag in die WKO nach Gmunden.

Sie sind auf der Suche nach Ver­triebs­part­nern, Kun­den oder Lie­fe­ran­ten? Sie haben Inter­es­se an Mes­sen oder brau­chen Unter­stüt­zung bei Inves­ti­ti­ons­pro­jek­ten? Sie benö­ti­gen Sup­port bei Behör­den­kon­tak­ten und recht­li­chen Ange­le­gen­hei­ten oder möch­ten die Markt­fä­hig­keit Ihres Pro­dukts und des­sen Poten­zi­al besprechen?Dann sind Sie am 6. Juli in der WKO Gmun­den richtig.

Bei die­sem Wirt­schafts­de­le­gier­ten-Sprech­tag ste­hen 20 Wirt­schafts­de­le­gier­te aus 19 Län­dern Ame­ri­kas, Süd­asi­ens und Fern­ost für Gesprä­che zu indi­vi­du­el­len The­men zur Ver­fü­gung! Ver­ein­ba­ren Sie Ihr per­sön­li­ches, 20-minü­ti­ges Coa­ching mit Ihren Exper­ten vor Ort.

Zusätz­li­che Beratungsangebote:

Export­för­de­rung

go-inter­na­tio­nal

Außenwirtschafts‑, Zoll- und Ursprungsrecht

Export­do­ku­men­te und Außenwirtschaftsservice

Gestal­tung von Exportverträgen

ICC Aus­tria

Geschäfts­part­ner­su­che und Mitarbeiterentsendung

Enter­pri­se Euro­pe Network

Infos und Anmel­dung:

W www.sprech­tag.at

E export@wkooe.at

T 05–90909-3458