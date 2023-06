Bauer bei Stallarbeit in Aurach am Hongar von Stier tödlich verletzt

Ein land­wirt­schaft­li­cher Unfall mit tra­gi­schem Aus­gang hat sich Sonn­tag­nach­mit­tag in einem Stall in Aurach am Hon­gar im Bezirk Vöck­la­bruck ereig­net. Ein 45-Jäh­ri­ger wur­de von einem Stier so schwer ver­letzt, dass er kurz nach der Ein­lie­fe­rung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum in Vöck­la­bruck sei­nen Ver­let­zun­gen erlag.

“Die Poli­zei wur­de am 12. Juni 2023 über einen Arbeits­un­fall mit töd­li­chem Aus­gang infor­miert, der sich bereits am 11. Juni 2023 ereig­net hat­te. Am 11. Juni 2023 gegen 17:00 Uhr wur­de ein 45-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck im Zuge von Stall­ar­bei­ten so schwer von einem Stier ver­letzt, dass er sei­nen Ver­let­zun­gen erlag. Er wur­de von sei­nem 18-jäh­ri­gen Sohn im dor­ti­gen Kuh­stall auf­ge­fun­den. Der 18-Jäh­ri­ge ver­stän­dig­te umge­hend die Ret­tung und sei­ne Mut­ter. Der 45-Jäh­ri­ge ver­starb auf­grund sei­ner schwe­ren Ver­let­zun­gen am Abend des 11. Juni 2023 im Kran­ken­haus”, berich­tet die Poli­zei Montagabend.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber