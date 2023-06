Bei Wanderung am Hochlecken abgestürzt

Bei einer Wan­de­rung am Hoch­le­cken ist am Sams­tag eine 59-jäh­ri­ge Frau gestol­pert und meh­re­re Meter abge­stürzt. Sie muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber gebor­gen werden.

Eine 59-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gries­kir­chen unter­nahm am 10. Juni 2023 eine Wan­de­rung auf den Brunn­ko­gel im Höl­len­ge­bir­ge. Ihre Tour star­te­te sie beim Taferl­klaus­see im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter. Nach dem Errei­chen des 1.708 Meter hohen Gip­fels stieg sie über das Hoch­le­cken­haus in Rich­tung “Kien­klau­se” im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see ab.

Gestol­pert und abgestürzt

Auf einer See­hö­he von etwa 1.150 Metern, nächst der soge­nann­ten “Hohen Rast”, stol­per­te die Frau und stürz­te eini­ge Meter ab, bis sie am Weg lie­gen blieb. Da ein wei­te­rer Abstieg auf­grund der Ver­let­zun­gen nicht mehr mög­lich war, wur­de ein Not­ruf abgesetzt.

Der Berg­ret­tungs­dienst, der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 und die Alpin­po­li­zei wur­den in der Fol­ge alar­miert. Die Crew des Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 konn­te die Ver­letz­te mit­tels Tau ret­ten und ins Tal flie­gen. In wei­te­rer Fol­ge wur­de die 59-Jäh­ri­ge zur wei­te­ren Ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen, so die Polizei.