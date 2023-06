Drei Feuerwehren bei Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Scharnstein im Einsatz

Drei Feu­er­weh­ren stan­den Sonn­tag­nach­mit­tag bei einem Zim­mer­brand in einem Wohn­haus in Scharn­stein im Ein­satz. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren bemerk­ten bereits bei der Anfahrt eine erheb­li­che Rauch­ent­wick­lung, der Brand beschränk­te sich auf ein Zim­mer in einesr Mehr­par­tei­en­hau­ses in der Ort­schaft Mühl­dorf. Min­des­tens eine Per­son muss­te vor Ort vom Ret­tungs­dienst betreut wer­den. Der Brand konn­te rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Poli­zei hat die Erhe­bun­gen zur Ermitt­lung der Brand­ur­sa­che begonnen.