Drei Frauen mit Knöchelverletzungen vom Traunstein gerettet

Gleich drei Alpin­un­fäl­le ereig­ne­ten sich am Sonn­tag, 18. Juni 2023 am Traun­stein im Bezirk Gmunden.

Ein Ehe­paar aus der Stei­er­mark stieg vom Traun­stein über den Mai­ralm­steig ab ins Tal. Gegen 13:15 Uhr rutsch­te die 48-jäh­ri­ge Frau auf einer Höhe von ca. 860 Metern aus und ver­letz­te sich dabei am lin­ken Knö­chel, sodass sie den Abstieg aus eige­ner Kraft nicht mehr bewerk­stel­li­gen konn­te. Dar­auf­hin wur­de die Berg­ret­tung und ein Alpin­po­li­zist alar­miert. Die Ein­satz­kräf­te stie­gen zu der ver­un­fall­ten Dame auf und trans­por­tier­ten die­se mit der Uni­ver­sal­tra­ge ins Tal.

Eine 24-jäh­ri­ge deut­sche Wan­de­rin stieg vom Gip­fel­kreuz des Traun­steins in Rich­tung der Gmund­ner Hüt­te ab. Auf einer Höhe von ca. 1.600 Metern stürz­te die Dame aus unbe­kann­ter Ursa­che und ver­letz­te sich dabei am lin­ken Knö­chel. Da die Frau nicht mehr aus eige­ner Kraft vom Berg abstei­gen konn­te, wur­de erneut die Berg­ret­tung alar­miert. Zudem wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 alar­miert, wel­cher dann schluss­end­lich die ver­letz­te Deut­sche vom Berg rettete.

Auch ein Ehe­paar aus Salz­burg stieg vom Gip­fel des Traun­steins via den Mai­ralm­steig in Rich­tung Tal ab. Die 64-jäh­ri­ge Frau ver­letz­te sich dabei am lin­ken Knö­chel. Dar­auf­hin wur­de erneut die Berg­ret­tung und ein Alpin­po­li­zist alar­miert. Wei­ters wur­de der Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 16 alar­miert, wel­cher die Frau wenig spä­ter per Tau vom Berg ret­te­te, teilt die Poli­zei mit.