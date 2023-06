Ebenseer Wasserrettung Jugend ergattert Gold bei Landesmeisterschaften

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den an den Feld­kirch­ner Bade­se­en die oö. Lan­des­meis­ter­schaf­ten im Ret­tungs­schwim­men statt. 60 Teil­neh­mer aus ganz Ober­ös­ter­reich maßen sich hier in der Kate­go­rie „Open Water“.

Die ÖWR Eben­see war mit zwei Teil­neh­mern in der Kate­go­rie der 15–17-jährigen ver­tre­ten. Caro­li­ne Vogl gewann bei­de Bewer­be und konn­te somit die Gesamt­wer­tung für sich ent­schei­den. Lena Lech­ner ver­fehl­te das Podest mit dem vier­ten Rang nur knapp.

Wir gra­tu­lie­ren zu die­ser groß­ar­ti­gen Leis­tung der Teil­neh­mer! Eine Teil­nah­me an den Meis­ter­schaf­ten erfor­dert natür­lich auch viel Trai­ning im Vor­feld, wobei die bei­den Eben­se­er­in­nen und auch die Betreu­er der ÖWR Eben­see tol­le Arbeit geleis­tet haben.