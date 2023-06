Ein Regenbogen-Picknick in Ebensee

Der Juni, auch Pri­de-Monat genannt, steht im Zei­chen der Sicht­bar­keit von sexu­el­ler und geschlecht­li­cher Viel­falt. Das inter­na­tio­na­le, regio­nal ver­an­ker­te Pro­jekt Salz­kam­mer­queer ver­an­stal­tet in Eben­see ein Pri­de-Pick­nick und lädt zur gemein­sa­men Fahrt zur Linz Pride.

Unter­stützt von zahl­rei­chen loka­len Kooperationspartner*innen orga­ni­sie­ren das Mäd­chen- und Frau­en­zen­trum Insel und das Frauen*forum Salz­kam­mer­gut ein regio­na­les Tref­fen für mehr Sicht­bar­keit und Wert­schät­zung von quee­rem Leben. Das „Pri­de Pick­nick“ star­tet am 10. Juni ab 16 Uhr im Trauneck in Eben­see. Will­kom­men sind alle Men­schen, die gemein­sam den Pri­de Monat fei­ern möch­ten und Inter­es­se an Aus­tausch haben.

Im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 soll durch das Pro­jekt Salz­kam­mer­queer ein Ort für Aus­tausch und Gemein­schaft ent­ste­hen. Neben regel­mä­ßi­gen Com­mu­ni­ty-Tref­fen sind auch öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen zu The­men der Viel­falt geplant. Am 24. Juni wird zur gemein­sa­men Fahrt aus der Kul­tur­haupt­stadt-Regi­on zur Pri­de-Para­de nach Linz eingeladen.