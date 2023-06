Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf Westautobahn in Ohlsdorf

Einen Schwer­ver­letz­ten hat Mon­tag­nach­mit­tag ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der Aurach­t­al­brü­cke der West­au­to­bahn bei Ohls­dorf gefordert.

Der Unfall pas­sier­te am Abend auf der West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg, zwi­schen der Auto­bahn­auf­fahrt Laa­kir­chen West und Regau, im Gemein­de­ge­biet von Ohls­dorf. Ers­ten Anga­ben nach waren ein E‑Auto und ein Klein­trans­por­ter in den Crash ver­wi­ckelt. Der Len­ker des E‑Autos wur­de bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Mann war ent­ge­gen ers­ter Infor­ma­tio­nen zum Glück nicht im Fahr­zeug ein­ge­klemmt. Der Ver­letz­te wur­de nach der Erst­ver­sor­gung am Ein­satz­ort mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 ins Kran­ken­haus geflo­gen. Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Salz­burg für die Dau­er des Not­arzt­hub­schrau­ber­ein­sat­zes gesperrt und anschlie­ßend ein­spu­rig passierbar.

Quel­le: laumat.at