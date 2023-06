Ein Verletzter nach Brandausbruch im Freien

Aus unbe­kann­ter Ursa­che ent­flamm­te im Wald, der an ein Grund­stück in Roit­ham am Traun­fall angrenzt, ein Brand. Aus dem Boden, indem sich zwei Gas­lei­tun­gen befin­den, kamen Flam­men her­vor und die­se grif­fen auf die Bäu­me und Sträu­cher über.

Eine 39-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den bemerk­te den Brand und rief ihren 36-jäh­ri­gen Mann zur Hil­fe. Die­ser fuhr mit dem Hof­la­der zum Brand­ort und ver­such­te die Flam­men selbst aus­zu­lö­schen. Dabei ver­brann­te er sich an den Bei­nen, wor­auf­hin er die Feu­er­wehr ver­stän­dig­te. Der Brand konn­te vor­erst unter Kon­trol­le gebracht, aber nicht gelöscht werden.

Die defek­ten Gas­lei­tun­gen im Boden ent­flamm­ten den Brand immer wie­der. Die umlie­gen­den Sträu­cher und Bäu­me muss­ten gefällt und abge­tra­gen wer­den. Der zustän­di­ge Gas­ver­sor­gungs­an­bie­ter ver­an­lass­te umge­hend eine Abschal­tung der Gas­lei­tung in den betrof­fe­nen Regio­nen, wodurch der Brand gegen 16:30 Uhr gelöscht wer­den konnte.

Der Ver­letz­te wur­de mit der Ret­tung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Um die Ursa­che der defek­ten Gas­lei­tung zu erhe­ben, wer­den an der dor­ti­gen Brand­stel­le unter Auf­sicht des Gas­ver­sor­gungs­an­bie­ter, Gra­bungs­ar­bei­ten durch­ge­führt, berich­tet die Polizei.