Einsatz in Gosau: Kletterin abgestürzt

Eine Berg­stei­ge­rin ist am Frei­tag in Gosau unter­halb des klei­nen Don­ner­ko­gels aus­ge­rutscht und meh­re­re Meter abgestürzt.

Eine 34-jäh­ri­ge Rus­sin aus Deutsch­land stieg am 09. Juni 2023 im Gemein­de­ge­biet von Gosau in den Inter­sport Klet­ter­steig am Don­ner­ko­gel ein. Im Bereich des Klei­nen Don­ner­ko­gels quer­te sie nicht wie vor­ge­se­hen nach links, son­dern stieg aus unbe­kann­ten Grün­den Rich­tung der alten Klet­ter­steig­va­ri­an­te zum Gip­fel des klei­nen Don­ner­ko­gels hin­auf, obwohl der Klet­ter­steig bei der Abzwei­gung eini­ge Meter abge­baut war.

Bei Sturz an Hand verletzt

Weni­ge Meter unter­halb des Klei­nen Don­ner­ko­gels dürf­te sie aus­ge­rutscht sein, stürz­te ca. drei Meter hin­un­ter und fing den Sturz mit den Hän­den ab. Dabei ver­letz­te sie sich unbe­stimm­ten Gra­des, konn­te den Auf­stieg nicht mehr fort­set­zen und setz­te einen Not­ruf ab.

Vier Mann der Berg­ret­tung und ein Alpin­po­li­zist fuh­ren mit der Seil­bahn zur Zwie­sel­alm und unter­stütz­ten den Not­arzt­hub­schrau­ber bei der Ret­tung. Mit einem 30 Meter-Fix­tau wur­de die Rus­sin aus der Wand geret­tet und ins Kar­di­nal Schwar­zen­berg Kli­ni­kum nach Schwarz­ach im Pon­gau geflo­gen, so die Polizei.