EPUs treffen sich im Kongress & TheaterHaus Bad Ischl | 26. Juni 2023

EPU-Netz(werk) II. – open sta­ge auf der Ter­ras­se des Kon­gress & Thea­ter­Hau­ses (26.6.2023)

Nach der erfolg­rei­chen open sta­ge-Pre­mie­re im Casi­no Kel­ler Bad Ischl fin­det am Mo., 26. Juni 2023 (Beginn: 18 Uhr) die nächs­te Ver­an­stal­tung des EPU-Netz­werks auf der Ter­ras­se des Kon­gress & Thea­ter­Hau­ses – bei Schlecht­wet­ter indoor — statt.

Bei die­sem For­mat geht es um das Ver­net­zen und den Aus­tausch von Ein-Per­so­nen-Unter­neh­men (EPU). EPU sind häu­fig Einzelkämpfer:innen, für die Kon­tak­te und ein Netz­werk der Schlüs­sel zum Erfolg sind. „On sta­ge“ sind an die­sem Abend Chris­ti­na Mal­zer (Immo­bi­li­en, Raum­pla­nung, Bau­trä­ger) aus Bad Ischl und der Bad Goi­se­rer Klaus Krum­böck, Berufs­fo­to­graf aus Lei­den­schaft. Bei­de prä­sen­tie­ren ihre Geschich­ten, Phi­lo­so­phien und Geschäfts­fel­der in kom­pak­ter Form, bevor es zum all­ge­mei­nen Netz­wer­ken kommt.



Anmel­dun­gen bit­te bis Do., 22.6.2023 an bad-ischl@wkooe.at bzw. T 05–90909-5301, Hr. Promberger.

Foto­credit: www.badischl.at