Erfolgreicher Abschnittsbewerb 2023 für die FF Gschwandt in Rahstorf

Am Sams­tag war wie­der ein erfolg­rei­cher Tag für die FF Gschwandt beim Abschnitts­be­werb in Rahs­torf. Auf­grund der zahl­rei­chen Übun­gen und Vor­be­rei­tun­gen konn­ten unse­re Bewerbs­grup­pen Top Ergeb­nis­se beim Bewerb erzielen.

Die Jugend­grup­pe wur­de in Bron­ze trotz einer kur­zen Vor­be­rei­tungs­sai­son zwei­ter. Eben­so konn­ten die Bewerbs­grup­pen in Aktiv in bei­den Läu­fen in Bron­ze und Sil­ber her­vor­ra­gen­de Ergeb­nis­se ein­fah­ren. Die Bewerbs­grup­pe 2 gewann in Bron­ze und erreich­te in Sil­ber den her­vor­ra­gen­den zwei­ten Rang. Dadurch erlang­ten sie auch den Gesamt­sieg und ver­tei­dig­ten den Wan­der­po­kal des Abschnit­tes Gmun­den, wel­cher sich seit letz­tem Jahr in Gschwandt befin­det. Die Bewerbs­grup­pe 3 befand sich nur knapp dahin­ter und wur­de in Bron­ze zwei­ter, somit in die­ser Wer­tung ein Dop­pel­sieg für die FF Gschwandt, und in Sil­ber erreich­ten sie den vier­ten Rang.

Die Ergeb­nis­se im Detail:

Jugend­grup­pe:

2. Rang in Bronze

Aktiv­grup­pen:

1. Rang in Bronze

2. Rang in Bronze

7. Rang in Bronze

2. Rang in Silber

4. Rang in Silber

11. Rang in Silber

Quel­le: FF Gschwandt