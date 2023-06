Fahrerflüchtige Radfahrerin nach Unfall ausgeforscht

Die Poli­zei konn­te eine fah­rer­flüch­ti­ge Rad­fah­re­rin nach einem Unfall aus­for­schen. Die Frau soll sich nach dem Unfall ver­gan­ge­nen Sonn­tag, bei dem ein ande­rer Rad­fah­rer zu Sturz kam, wie­der aufs Rad gesetzt haben und sei ohne sich um den schwer ver­letz­ten Mann zu küm­mern wei­ter gefahren.

Ein 36-jäh­ri­ger Rad­fah­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck lenk­te am 18. Juni 2023 gegen 11:00 Uhr anläss­lich einer Rad­ver­an­stal­tung sein Renn­rad im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see auf der B 153, in Fahrt­rich­tung Wei­ßen­bach. Als der 36-Jäh­ri­ge sein Renn­rad abbrems­te, stieß eine, eben­falls am Rad­ren­nen teil­neh­men­de Renn­rad­len­ke­rin mit ihrem Vor­der­rei­fen gegen den Hin­ter­rei­fen des 36-Jäh­ri­gen. Bei­de Rad­fah­rer kamen zu Sturz, wobei der 36-Jäh­ri­ge schwer ver­letzt am Boden liegenblieb.

Die vor­erst unbe­kann­te Renn­rad­len­ke­rin stand auf und setz­te das Ren­nen fort, ohne sich um den schwer ver­letz­ten Mann zu küm­mern. Der Ver­letz­te wur­de nach der Erst­ver­sor­gung durch die Ret­tung mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in das Kran­ken­haus Vöck­la­bruck geflo­gen. Nach umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen der Poli­zei konn­te schließ­lich eine 51-jäh­ri­ge Frau aus Salz­burg als Unfall­len­ke­rin aus­ge­forscht wer­den. Die Frau stieg nach dem Unfall, nach Behe­bung eines Defekts an ihrem Rad, wie­der auf das Fahr­rad und setz­te das Ren­nen mit ihrem Beglei­ter fort, ohne sich um den schwer ver­letzt am Boden lie­gen­den Mann zu küm­mern. Die Frau wird angezeigt.