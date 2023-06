Feuerwehren liefern Hilfsgüter in die Ukraine

Der Oö. Lan­des-Feu­er­wehr­ver­band leis­tet Unter­stüt­zung bei der Bewäl­ti­gung der Flutkatastrophe

Am 06. Juni 2023 wur­de in der Ukrai­ne der Stau­damm der Stadt Kachow­ka gesprengt. Im Zuge des Stau­damm­bruchs wur­den gan­ze Land­stri­che unter Was­ser gesetzt. Über 600 Qua­drat­ki­lo­me­ter sind von den Über­flu­tun­gen betroffen.

Der Stau­damm­bruch und die Über­schwem­mun­gen in der Stadt Kachow­ka in der Ukrai­ne haben eine immense Zer­stö­rung und mensch­li­ches Leid ver­ur­sacht. Die ört­li­chen Ret­tungs­kräf­te und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen arbei­ten uner­müd­lich, um die Situa­ti­on unter Kon­trol­le zu brin­gen und den betrof­fe­nen Gemein­den zu hel­fen. In die­ser aku­ten Not­la­ge ist die inter­na­tio­na­le Unter­stüt­zung von gro­ßer Bedeutung.

Über das Ein­satz- und Kri­sen­cen­ter des BMI wur­de ein Hilfs­an­su­chen der Ukrai­ni­schen Bot­schaft ein­ge­mel­det. Es gilt schnell zu han­deln, damit die Hil­fe in der Kri­sen­re­gi­on recht­zei­tig ein­trifft. Der Oö. Lan­des-Feu­er­wehr­ver­band unter­stützt die Hilfs­lie­fe­rung in die betrof­fe­nen Gebie­te mit 10 Schmutz­was­ser­pum­pen, 20 Saug­schläu­chen sowie 20 IBC-Nutz­was­ser­tanks im Wert von 46.000€. Die Aus­rüs­tung wird drin­gend benö­tigt, um Häu­ser und Kel­ler aus­zu­pum­pen sowie Nutz­was­ser bereit­stel­len zu können.

“Wir ken­nen in Ober­ös­ter­reich das Leid, das von Hoch­was­ser aus­ge­hen kann. Die Ukrai­ne ist durch den Angriffs­krieg zudem unter erschwer­ten Bedin­gun­gen noch viel stär­ker gefor­dert. Des­halb ist es uns ein gro­ßes Anlie­gen, dort zu unter­stüt­zen, wo wir kön­nen,” so FPräs Robert Mayer.

Die Hilfs­lie­fe­rung wird aktu­ell per Spe­di­ti­on in die betrof­fe­nen Gebie­te gebracht und damit den Men­schen vor Ort rasche Hil­fe gewährleistet.