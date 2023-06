Feuerwehrfest und Festakt zum 145 Jahr Jubiläum der FF Hallstatt mit Fahrzeugsegnung des neuen Teleskop-Hubrettungsgeräte

Mit einem zwei­tä­gi­gen Feu­er­wehr­fest vom 1. bis 2. Juli 2023 stellt die Freiw. Feu­er­wehr Hall­statt das neue Tele­skop-Hub­ret­tungs­ge­rät MER­LO TL17 in Betrieb. Die­se Uni­ver­sal­ge­rät ist für die ver­schie­dens­ten Ein­sät­ze kon­zi­piert und kann im eng­ver­bau­ten Orts­ge­biet von Hall­statt für Ret­tung und Brand­be­kämp­fung in Höhe ein­ge­setzt werden.

Fest­akt beginnt am Sams­tag, 1. Juli 2023 um 15:30 Uhr am Markt­platz. (bei Schlecht­wet­ter im Zeug­haus) – im Anschluss Fest­zug zum Zeug­haus in Lahn und Festbetrieb.

Am Sonntag,2. Juli fin­det ein Früh­schop­pen mit Tom­bo­la-Ver­lo­sung statt, bei der es tol­le Sach­prei­se zu gewin­nen gibt. Unter ande­ren einen Heli-Rundflug