Flohmarkt zugunsten der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl

Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl ver­an­stal­tet am 30. Juni und 1. Juli einen gro­ßen Floh­markt in der Werk­stät­te. Mit dem Erlös soll die von der Pfar­re zur Ver­fü­gung gestell­te Wie­se vor der Werk­stät­te zu einem Wohl­fühl­platz für die Beschäf­tig­ten gestal­tet wer­den. Für das leib­li­che Wohl ist an bei­den Floh­markt-Tagen gesorgt, am Sams­tag gibt’s einen Früh­schop­pen mit Bier vom Fass und musi­ka­li­scher Unterhaltung.

Am Frei­tag, 30. Juni, 13.30 bis 18.00 Uhr sowie am Sams­tag, 1. Juli, von 8.00 bis 13.00 Uhr gibt’s in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl einen gro­ßen Floh­markt. Die Aus­wahl ist groß, zum Ver­kauf ste­hen Spie­le, Spiel­zeug, Diver­se Ton­trä­ger, Por­zel­lan und Kera­mik, Lam­pen, Fahr­rä­der, Deko­ar­ti­kel aller Art, Trach­ten­klei­dung, Ses­sel und klei­ne Möbel­stü­cke bereit.

Zeit­gleich DSG-Floh­markt im Pfarr­heim Pfandl

Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te darf sich damit beim zeit­gleich statt­fin­den­den DSG-Floh­markt im Pfarr­heim Pfandl anhän­gen. Schnäpp­chen­jä­ger haben damit gleich zwei Ein­kaufs­ge­le­gen­hei­ten in unmit­tel­ba­rer Nähe: im Pfarr­heim Pfandl sowie in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te hin­ter der Pfand­ler Kir­che in der Wolf­gan­ger­stra­ße 6.Neben dem abwechs­lungs­rei­chen Sor­ti­ment in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te ist an bei­den Tagen mit Speis und Trank für das leib­li­che Wohl gesorgt. Am Sams­tag gibt’s einen Früh­schop­pen mit Bier vom Fass und Live-Musik. Die Land­ju­gend Bad Ischl unter­stützt die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te bei ihrem Flohmarkt.

Erlös für Gestal­tung eines Gartens

Der Erlös kommt den Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te beschäf­tigt sind, zu Gute. Die Beschäf­tig­ten füh­len sich dort sehr wohl. Es fehlt aber an einer Außen­flä­che zum Durch­schnau­fen und Erho­len. Dank der Pfar­re Pfandl bekommt die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te nun die Chan­ce, so einen Platz zu schaf­fen. Die Pfar­re stellt die rund 700 Qua­drat­me­ter gro­ße Wie­se vor der Werk­stät­te zur frei­en Nut­zung zur Verfügung.

„Wir möch­ten aus der Flä­che einen Bewe­gungs­raum mit über­dach­ter Sitz­ge­le­gen­heit, Nie­der­seil­gar­ten, Boc­cia­bahn, Holz­lie­gen, Gedenk- und Ein­kehr­platz und vor allem auch einen Spa­zier­weg mit Gelän­der, machen. Damit sich auch Beschäf­tig­te, die nicht ver­kehrs­si­cher sind oder Gleich­ge­wichts­pro­ble­me haben, selbst­stän­dig im Frei­en bewe­gen kön­nen“, sagt Werk­stät­ten­lei­te­rin Mag.a (FH) Regi­na Nußbaumer.