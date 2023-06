Forstunfall beim Aufarbeiten von Sturmschäden

In Eben­see wur­de ein Forst­ar­bei­ter am Don­ners­tag von einem hoch­schnel­len­den Baum getrof­fen und ver­letzt. Er muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Ein 49-Jäh­ri­ger und ein 51-Jäh­ri­ger, bei­de aus dem Bezirk Gmun­den und äußerst erfah­re­ne Wald­ar­bei­ter, waren am Vor­mit­tag des 22. Juni 2023 im Gemein­de­ge­biet von Eben­see am Traun­see mit dem Auf­ar­bei­ten von Wind­schä­den in einem Wald ober­halb der Offen­see­stra­ße beschäf­tigt. Der 49-Jäh­ri­ge schnitt dabei eine Fich­te um, auf wel­cher sich eine Buche “ver­fan­gen” hat­te. Wäh­rend­des­sen stand der 51-Jäh­ri­ge etwa zehn Meter schräg unter­halb hin­ter einem Baum, um nicht von einem der umfal­len­den Bäu­me getrof­fen zu werden.

Die bei­den gefäll­ten Bäu­me stürz­ten genau in den vor­ge­se­he­nen Bereich, jedoch lag dort ein alter, dür­rer Baum quer zum Ein­schlags­be­reich. Die­ser schnell­te auf und traf den 51-Jäh­ri­gen am rech­ten Ober­arm. Der Mann sack­te zusam­men und wur­de von sei­nem Arbeits­kol­le­gen sofort erst­ver­sorgt. Er wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert, so die Polizei.