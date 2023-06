FPÖ-Kaniak: Leiner-Schließung in Vöcklabruck bietet Chance für Verkehrslösung

Ohne Lösung des Nadel­öhrs Lein­er­kreu­zung ergibt Aus­bau der B 145 kei­nen Sinn

Der Bezirks­par­tei­ob­mann der FPÖ-Vöck­la­bruck NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak kom­men­tier­te heu­te gemein­sam mit Reg­aus Frak­ti­ons­ob­mann, DI Dr. Arthur Krois­mayr, sowie FPÖ-Stadt­rat David Bin­der die in den Medi­en ange­kün­dig­te Schlie­ßung diver­ser Lei­ner-Filia­len in Ober­ös­ter­reich: „So trau­rig der Abbau der Lei­ner-Filia­len in Ober­ös­ter­reich und der Ver­lust von Arbeits­plät­zen wirt­schaft­lich auch sein mag, ergibt sich für die Ver­kehrs­po­li­tik in Vöck­la­bruck dadurch aber den­noch eine neue Chan­ce, das Nadel­öhr Lein­er­kreu­zung zu ent­schär­fen. Das Pro­blem besteht schon seit Jah­ren, schon damals wur­de Aus­bau der Lein­er­kreu­zung zu einem Kreis­ver­kehr und einem vier­spu­ri­gen Aus­bau der Salz­kam­mer­gut Bun­de­stra­ße B 145 dis­ku­tiert, die Plä­ne sind auf­grund Platz­man­gels geschei­tert. Mit einem Ankauf des Grund­stücks könn­te die Gemein­de jetzt eine neue Situa­ti­on schaf­fen und die dama­li­gen Plä­ne doch umsetzen.“

„Um den Rück­stau auf­grund der Lein­er­kreu­zung in Vöck­la­bruck und der Him­mel­reich­kreu­zung in Regau bis teil­wei­se zum Auto­bahn­an­schluss Regau end­lich wirk­sam auf­zu­lö­sen, wäre jetzt ein erneu­ter Pla­nungs-Ansatz unter Nut­zung des Lei­ner-Gelän­des anzu­den­ken“, so FPÖ-Bezirks­par­tei­ob­mann Kani­ak. „Wir for­dern daher von der Stadt Vöck­la­bruck und Bür­ger­meis­ter Peter Scho­bes­ber­ger rasch aktiv zu wer­den und mit dem neu­en Eigen­tü­mer sowie dem Land OÖ bezüg­lich des Erwerbs des Grund­stü­ckes in Kon­takt zu tre­ten“, bekräf­tigt FPÖ-Stadt­rat David Bin­der. „Bevor es kei­ne Lösung für das Nadel­öhr Lein­er­kreu­zung und in wei­te­rer Fol­ge für die Him­mel­reich-Kreu­zung in Regau gibt, ergibt auch ein 4‑spuriger Aus­bau der B 145 kei­nen Sinn“, ergänzt auch Reg­aus FPÖ-Frak­ti­ons­ob­mann DI Dr. Arthur Kroismayr.