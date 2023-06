Frau auf Schutzweg von Auto erfasst und schwer verletzt

In Schörf­ling ist am Don­ners­tag eine Frau auf dem Schutz­weg von einem Auto erfasst und zehn Meter weg­ge­schleu­dert wor­den. Sie wur­de schwer ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Eine 66-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck woll­te am 15. Juni 2023 gegen 09:30 Uhr in der Haupt­stra­ße in Schörf­ling am Atter­see über einen Schutz­weg gehen. Dabei dürf­te die Frau von einem 51-jäh­ri­gen Auto­len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck über­se­hen wor­den sein.

Fuß­gän­ge­rin 10 Meter weggeschleudert

Die 66-Jäh­ri­ge wur­de vom Wagen erfasst und etwa zehn Meter weg­ge­schleu­dert. Sie blieb reg­los auf der Fahr­bahn lie­gen und wur­de umge­hend von Pas­san­ten erst­ver­sorgt. Die Frau wur­de schwer ver­letzt und vom Not­arzt in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, so die Polizei.